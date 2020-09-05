Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США нагадали Росії, Китаю та Ірану про неприпустимість втручання у вибори

Субота, 5 вересня 2020, 02:01

Радник з національної безпеки президента США Дональда Трампа Роберт О’Браєн попереди владу Росії, Китаю та Ірану про неприпустимість втручання у вибори президента США.

Джерело: The White House

Пряма мова: "Ми провели червону лінію, ми дуже ясно дали зрозуміти китайцям, росіянам, іранцям і іншим... що, хто б не спробував втрутитися в американські вибори, той зіштовхнеться з надзвичайними наслідками".

Деталі: О'Браєн підкреслив, що найбільш широкі інструментами по впливу на вибори має в своєму розпорядженні Китай.

Довідка: Президентські вибори у США призначені на 3 листопада.

Нагадаємо: Глава Держдепартаменту США Майк Помпео заявив про готовність заплатити до 10 мільйонів доларів за інформацію про осіб, які можливо будуть втручатися в американські вибори.

Читайте також: 

Теми: СШАРосіявибориКитайІран
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
США
У США прокоментували вибух на Кримському мосту: Крим – частина України
США допомагатимуть Україні з експортом після виходу РФ із "зернової угоди" – Блінкен
Резніков поговорив із Остіном: Пентагон розповів, про що буде "Рамштайн" у вівторок
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: