США нагадали Росії, Китаю та Ірану про неприпустимість втручання у вибори

Радник з національної безпеки президента США Дональда Трампа Роберт О’Браєн попереди владу Росії, Китаю та Ірану про неприпустимість втручання у вибори президента США.

Джерело: The White House

Пряма мова: "Ми провели червону лінію, ми дуже ясно дали зрозуміти китайцям, росіянам, іранцям і іншим... що, хто б не спробував втрутитися в американські вибори, той зіштовхнеться з надзвичайними наслідками".

Деталі: О'Браєн підкреслив, що найбільш широкі інструментами по впливу на вибори має в своєму розпорядженні Китай.

Довідка: Президентські вибори у США призначені на 3 листопада.