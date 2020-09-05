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Черговий антирекорд: більше 2800 випадків коронавірусу за добу

Субота, 5 вересня 2020, 08:43

За минулу добу, 4 вересня, в Україні підтвердили рекордні 2 836 випадків коронавірусу, 50 людей померло і 1 036 – одужало.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Найбільше випадків (380) зафіксовано на Харківщині. Ще 315 хворих виявили у Києві, 226 – у Тернопільській і 222 – в Одеській області.

Найбільше летальних випадків від COVID-19 за минулу добу сталося на Львівщині (6). По 5 хворих померло на Харківщині, Київщині та Чернігівщині. По 4 – у Києві, в Івано-Франківській та Одеській областях.

Що передувало: 3-го вересня в Україні виявили 2723 людини із захворюванням на коронавірус, помер від хвороби 51 пацієнт.

Українська правда
Теми: коронавірус


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