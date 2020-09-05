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З липня кількість госпіталізованих із COVID-19 зросла більш ніж удвічі

Субота, 5 вересня 2020, 11:08

З липня кількість людей, які перебувають у лікарнях із підтвердженим діагнозом COVID-19, зросла більш ніж удвічі.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в суботу

Пряма мова: "На сьогоднішній ранок загальна кількість людей, які перебувають у лікарнях з підтвердженим діагнозом COVID-19 складає 7467 пацієнтів, і ця кількість продовжує зростати.

Хочу нагадати, що на середину липня ця кількість була на рівні 3,5 тисяч".

Деталі: Степанов також повідомив, що загальна кількість зайнятих ліжок для хворих із підтвердженим діагнозом COVID-19 та підозрою на нього у ряді регіонів складає більше 50%.

Так, в Івано-Франківській області зайнято 61% ліжок, в Одеській – 65%, у Чернівецькій – 69%.

Міністр вкотре підкреслив, що віднесення певного регіону до "помаранчевої" або "червоної" зони епідемічної небезпеки вираховується за зрозумілою формулою, яку "порахувати може навіть дитина".

Представникам місцевої влади, які не хочуть виконувати рішення про посилення карантинних обмежень, Степанов нагадав, що вони зобов'язані виконувати прийняті в межах компетенції рішення комісії ТЕБ та НС.

Що передувало: За минулу добу, 4 вересня, в Україні підтвердили рекордні 2 836 випадків коронавірусу, 50 людей померло і 1 036 – одужало.

Катерина Тищенко, УП
Теми: коронавірусМОЗ


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