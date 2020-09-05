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Син кандидата в мери Кривого Рогу від "Слуги народу" збив дитину на переході

Субота, 5 вересня 2020, 15:18
Син кандидата в мери Кривого Рогу від Слуги народу збив дитину на переході
фото: Олексій Таймурзін в Facebook

Син гендиректора ЦГЗК групи "Метінвест", кандидата у мери Кривого Рогу від "Слуги народу" Дмитра Шевчика, Марк Шевчик, збив на пішохідному переході 11-річного хлопчика.

Джерело: місцева ТРК "Рудана", Дмитро Шевчик у Facebook

Деталі: Як повідомляє "Рудана", 18-річний Марк Шевчик був за кермом автомобіля Volkswagen, який 3 вересня близько 20.00 біля 2-ї міської лікарні Кривого Рогу збив 11-річного хлопчика.

Дослівно "Рудана": "За словами очевидців, хлопчик переходив дорогу разом з мамою на зелений сигнал світлофора. Водій, який збив дитину та врізався в огорожу, їхав на великій швидкості. Щойно сталася ДТП, водій почав комусь телефонувати та зняв номери з автівки".

Деталі: 11-річний Сашко отримав закриту черепно-мозкову травму, закритий перелом скроневої кістки справа, перелом внутрішньої пластинки сигмовидного синуса, забій головного мозку, гематому потилиці, закритий перелом лівого плеча, забій грудної клітини, забій тазу.

 
фото: Олексій Таймурзін в Facebook

Дитина перебуває в дніпропетровській обласній дитячій лікарні.

 
фото: Олексій Таймурзін в Facebook

Разом з тим, кандидат у мери Кривого Рогу від "Слуги народу" Дмитро Шевчик на своїй сторінці в Facebook повідомив, що його син Марк "уникав зіткнення з авто, не впорався з керуванням і виїхав на пішохідний перехід".

Дослівно Шевчик: "Марк не ховався і не збирався тікати з місця ДТП, він викликав швидку допомогу, був абсолютно тверезий і пройшов медичний огляд, співпрацював з поліцією. Дана подія в єдиному реєстрі досудових розслідувань і буде розглянута згідно з законом. Недоброзичливці кажуть, що я намагаюся зам'яти, приховати, відмазати. Це не так".

Деталі: Шевчик заявив, що бере на себе "особисту відповідальність за майбутнє Саші", перебуває в Дніпрі і разом з батьками хлопчика розглядає "всі можливі варіанти лікування та реабілітації".

Що передувало: 31 серпня з'їзд партії "Слуга народу" висунув кандидатів від політсили в мери міст на майбутніх місцевих виборах. Кандидатом на посаду міського голови Кривого Рогу став Дмитро Шевчик. 

Українська правда

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Теми: Слуга народуКривий РігДТП
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