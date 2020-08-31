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"Слуги" висунули кандидатів у мери: в Одесі - відомого коміка, у Києві - нардепку

Понеділок, 31 серпня 2020, 16:43

З'їзд партії "Слуга народу" висунув кандидатів від політсили в мери міст на майбутніх місцевих виборах.

Джерело: Інтерфакс-Україна, сайт партії СН

Деталі: Зокрема, на посаду мера Києва балотуватиметься народний депутат від однойменної фракції Ірина Верещук, а на мера Одеси – гуморист, телеведучий і актор театру Олег Філімонов.

Голова Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов висунутий на посаду мера Вінниці, а головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко - на мера Дніпра.

У мери Кропивницького йде банкір Ольга Ковальова-Алокілі, Миколаєва - голова громадської організації "Майбутнє Миколаєва" Тетяна Домбровська, Херсона - ректор Херсонського державного аграрного університету Юрій Кирилов, Харкова - голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

Повний перелік кандидатів на посаду голів міст обласного значення виглядає такими чином:

  • Кандидат на посаду міського голови Вінниці – Сергій Борзов
  • Кандидат на посаду міського голови Дніпра – Сергій Риженко
  • Кандидат на посаду міського голови Житомира – Віктор Євдокимов
  • Кандидат на посаду міського голови Запоріжжя – Віталій Тишечко
  • Кандидат на посаду міського голови Івано-Франківська – Олександр Богачов
  • Кандидатка на посаду міського голови Києва – Ірина Верещук
  • Кандидат на посаду міського голови Кривого Рогу – Дмитро Шевчик
  • Кандидатка на посаду міського голови Кропивницького – Ольга Ковальова-Алокілі
  • Кандидат на посаду міського голови Луцька – Роман Бондарук
  • Кандидат на посаду міського голови Львова – Тарас Кльофа
  • Кандидатка на посаду міського голови Миколаєва – Тетяна Домбровська
  • Кандидат на посаду міського голови Одеси – Олег Філімонов
  • Кандидат на посаду міського голови Полтави – Сергій Іващенко
  • Кандидат на посаду міського голови Рівного – Віталій Коваль
  • Кандидатка на посаду міського голови Сум – Тетяна Рябуха
  • Кандидатка на посаду міського голови Слов`янська – Ольга Алтуніна
  • Кандидат на посаду міського голови Тернополя – Віктор Гевко
  • Кандидат на посаду міського голови Ужгорода – Віктор Щадей
  • Кандидат на посаду міського голови Харкова – Олексій Кучер
  • Кандидат на посаду міського голови Херсона – Юрій Кирилов
  • Кандидатка на посаду міського голови Хмельницького – Інна Ящук
  • Кандидат на посаду міського голови Черкас – Віталій Ільченко
  • Кандидат на посаду міського голови Чернівців – Віталій Другановський
  • Кандидат на посаду міського голови Чернігова – Юрій Тарасовець.

Доповнюється...

Теми: Слуга народумісцева владавибориКиївОдеса


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