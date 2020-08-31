З'їзд партії "Слуга народу" висунув кандидатів від політсили в мери міст на майбутніх місцевих виборах.

Джерело: Інтерфакс-Україна, сайт партії СН

Деталі: Зокрема, на посаду мера Києва балотуватиметься народний депутат від однойменної фракції Ірина Верещук, а на мера Одеси – гуморист, телеведучий і актор театру Олег Філімонов.

Голова Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов висунутий на посаду мера Вінниці, а головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко - на мера Дніпра.

У мери Кропивницького йде банкір Ольга Ковальова-Алокілі, Миколаєва - голова громадської організації "Майбутнє Миколаєва" Тетяна Домбровська, Херсона - ректор Херсонського державного аграрного університету Юрій Кирилов, Харкова - голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

Повний перелік кандидатів на посаду голів міст обласного значення виглядає такими чином:

Кандидат на посаду міського голови Вінниці – Сергій Борзов

Кандидат на посаду міського голови Дніпра – Сергій Риженко

Кандидат на посаду міського голови Житомира – Віктор Євдокимов

Кандидат на посаду міського голови Запоріжжя – Віталій Тишечко

Кандидат на посаду міського голови Івано-Франківська – Олександр Богачов

Кандидатка на посаду міського голови Києва – Ірина Верещук

Кандидат на посаду міського голови Кривого Рогу – Дмитро Шевчик

Кандидатка на посаду міського голови Кропивницького – Ольга Ковальова-Алокілі

Кандидат на посаду міського голови Луцька – Роман Бондарук

Кандидат на посаду міського голови Львова – Тарас Кльофа

Кандидатка на посаду міського голови Миколаєва – Тетяна Домбровська

Кандидат на посаду міського голови Одеси – Олег Філімонов

Кандидат на посаду міського голови Полтави – Сергій Іващенко

Кандидат на посаду міського голови Рівного – Віталій Коваль

Кандидатка на посаду міського голови Сум – Тетяна Рябуха

Кандидатка на посаду міського голови Слов`янська – Ольга Алтуніна

Кандидат на посаду міського голови Тернополя – Віктор Гевко

Кандидат на посаду міського голови Ужгорода – Віктор Щадей

Кандидат на посаду міського голови Харкова – Олексій Кучер

Кандидат на посаду міського голови Херсона – Юрій Кирилов

Кандидатка на посаду міського голови Хмельницького – Інна Ящук

Кандидат на посаду міського голови Черкас – Віталій Ільченко

Кандидат на посаду міського голови Чернівців – Віталій Другановський

Кандидат на посаду міського голови Чернігова – Юрій Тарасовець.

Доповнюється...