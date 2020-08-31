"Слуги" висунули кандидатів у мери: в Одесі - відомого коміка, у Києві - нардепку
З'їзд партії "Слуга народу" висунув кандидатів від політсили в мери міст на майбутніх місцевих виборах.
Джерело: Інтерфакс-Україна, сайт партії СН
Деталі: Зокрема, на посаду мера Києва балотуватиметься народний депутат від однойменної фракції Ірина Верещук, а на мера Одеси – гуморист, телеведучий і актор театру Олег Філімонов.
Голова Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов висунутий на посаду мера Вінниці, а головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко - на мера Дніпра.
У мери Кропивницького йде банкір Ольга Ковальова-Алокілі, Миколаєва - голова громадської організації "Майбутнє Миколаєва" Тетяна Домбровська, Херсона - ректор Херсонського державного аграрного університету Юрій Кирилов, Харкова - голова Харківської ОДА Олексій Кучер.
Повний перелік кандидатів на посаду голів міст обласного значення виглядає такими чином:
- Кандидат на посаду міського голови Вінниці – Сергій Борзов
- Кандидат на посаду міського голови Дніпра – Сергій Риженко
- Кандидат на посаду міського голови Житомира – Віктор Євдокимов
- Кандидат на посаду міського голови Запоріжжя – Віталій Тишечко
- Кандидат на посаду міського голови Івано-Франківська – Олександр Богачов
- Кандидатка на посаду міського голови Києва – Ірина Верещук
- Кандидат на посаду міського голови Кривого Рогу – Дмитро Шевчик
- Кандидатка на посаду міського голови Кропивницького – Ольга Ковальова-Алокілі
- Кандидат на посаду міського голови Луцька – Роман Бондарук
- Кандидат на посаду міського голови Львова – Тарас Кльофа
- Кандидатка на посаду міського голови Миколаєва – Тетяна Домбровська
- Кандидат на посаду міського голови Одеси – Олег Філімонов
- Кандидат на посаду міського голови Полтави – Сергій Іващенко
- Кандидат на посаду міського голови Рівного – Віталій Коваль
- Кандидатка на посаду міського голови Сум – Тетяна Рябуха
- Кандидатка на посаду міського голови Слов`янська – Ольга Алтуніна
- Кандидат на посаду міського голови Тернополя – Віктор Гевко
- Кандидат на посаду міського голови Ужгорода – Віктор Щадей
- Кандидат на посаду міського голови Харкова – Олексій Кучер
- Кандидат на посаду міського голови Херсона – Юрій Кирилов
- Кандидатка на посаду міського голови Хмельницького – Інна Ящук
- Кандидат на посаду міського голови Черкас – Віталій Ільченко
- Кандидат на посаду міського голови Чернівців – Віталій Другановський
- Кандидат на посаду міського голови Чернігова – Юрій Тарасовець.
Доповнюється...