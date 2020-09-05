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Офіс президента – Росії: Запроваджуйте санкції одразу проти всіх громадян

Субота, 5 вересня 2020, 15:48
Фото Дмитра Ларіна, УП

Офіс президента рекомендує Росії запроваджувати санкції відразу проти всіх українських парламентаріїв і навіть громадян.

Джерело: коментар Офісу президента щодо запровадження урядом РФ санкцій проти членів низки фракцій Верховної Ради

Дослівно: "Якщо сьогоднішнє запровадження обмежувальних санкцій стосується принципових позицій, позицій, які так чи інакше зачіпають наше ставлення до безумовності територіальної цілісності України, до високих стандартів демократії, свободи та прав людини, до непорушності постулату про країну-окупанта, яка анексувала частину наших територій, то по всіх цих позиціях ми абсолютно єдині. Незалежно від партійної приналежності та політичних розбіжностей.

І в такому разі рекомендуємо запроваджувати санкції відразу проти всіх наших парламентаріїв і навіть проти всіх наших громадян. З метою економії часу, необхідного для складання індивідуальних санкційних списків".

"Якщо ж має місце чергова спроба погратися в різні маніпуляції напередодні чергових виборів у нас (що, природно, виключати не можна, враховуючи схильність РФ до глобальних медійно-пропагандистських провокацій) і підіграти певним політичним групам, то, на жаль для російської сторони, всі подібні маніпуляції ми прекрасно вміємо читати й вони абсолютно не впливають на наше внутрішнє політичне здоров'я".

Деталі: В Офісі президента також заявили, що "технологічний прийом" із запровадженням санкцій з боку РФ застосований на тлі низки скандальних подій – "насамперед безумовного отруєння опозиційного лідера Олексія Навального та тривалої політичної кризи в Білорусі, які різко погіршують ставлення світової спільноти до самої Російської Федерації та змушують світове співтовариство вкотре переглянути формати відносин з РФ у бік подальшої жорсткості й ізоляції".

Дослівно: "Цілком можливо, що таким нехитрим чином, санкційно атакуючи окремих наших громадян, РФ намагається захищати свої ситуативні інтереси та зменшувати інформаційний вплив численних негативних чинників на громадську думку всередині країни".

Що передувало: 4 вересня Росія розширила список осіб, щодо яких вводить спеціальні економічні заходи, додавши до переліку 41 нардепа Верховної Ради.

Серед них – експрезидент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко та нардеп від "Голосу", співак Святослав Вакарчук.

Українська правда
Теми: Офіс президентаРосіясанкції


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