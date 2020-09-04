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Росія ввела санкції проти майже півсотні нардепів: серед них Порошенко та Вакарчук

П'ятниця, 4 вересня 2020, 23:50

Росія розширила список осіб, щодо яких вводить спеціальні економічні заходи. До переліку додали 41 нардепа Верховної Ради.

Джерело: Офіційний інтернет-портал правової інформації Росії

Деталі: Стосовно них вводяться спеціальні економічні заходи.

До переліку осіб, щодо яких росіяни ввели санкції нардепи:

  • від "Європейської солідарності" – Петро Порошенко, Ахтем Чийгоз, Михайло Забродський та ін.
  • від "Голосу" – Святослав Вакарчук, Кіра Рудик, Сергій Рахманін, Ярослав Юрчишин та ін.
  • від "Батьківщини" Валентин Наливайченко, Сергій Тарута та ін;

Нардеп Володимир Цабаль ("Голос") порахував кількість нардепів з кожної фракції, яких внесли до переліку:

  • "Голос" - 17
  • "Батьківщина" - 11
  • "ЄС" - 9
  • Позафракційні – 4
  • "Довіра" - 2.

Українська правда
Теми: Верховна РадасанкціїРосія


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