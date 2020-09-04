Росія ввела санкції проти майже півсотні нардепів: серед них Порошенко та Вакарчук
П'ятниця, 4 вересня 2020, 23:50
Росія розширила список осіб, щодо яких вводить спеціальні економічні заходи. До переліку додали 41 нардепа Верховної Ради.
Джерело: Офіційний інтернет-портал правової інформації Росії
Деталі: Стосовно них вводяться спеціальні економічні заходи.
До переліку осіб, щодо яких росіяни ввели санкції нардепи:
- від "Європейської солідарності" – Петро Порошенко, Ахтем Чийгоз, Михайло Забродський та ін.
- від "Голосу" – Святослав Вакарчук, Кіра Рудик, Сергій Рахманін, Ярослав Юрчишин та ін.
- від "Батьківщини" Валентин Наливайченко, Сергій Тарута та ін;
Нардеп Володимир Цабаль ("Голос") порахував кількість нардепів з кожної фракції, яких внесли до переліку:
- "Голос" - 17
- "Батьківщина" - 11
- "ЄС" - 9
- Позафракційні – 4
- "Довіра" - 2.
Українська правда