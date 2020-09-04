Росія ввела санкції проти депутатів з фракції "ЄС", "Батьківщина" та "Голос"
П'ятниця, 4 вересня 2020, 23:50
Росія розширила список осіб, щодо яких вводить спеціальні економічні заходи. До переліку додали 41 нардепа Верховної Ради.
Джерело: Офіційний інтернет-портал правової інформації Росії
Деталі: Стосовно них вводяться спеціальні економічні заходи.
До переліку осіб, щодо яких росіяни ввели санкції нардепи:
- від "Європейської солідарності" – Петро Порошенко, Ахтем Чийгоз, Михайло Забродський та ін.
- від "Голосу" – Святослав Вакарчук, Кіра Рудик, Сергій Рахманін, Ярослав Юрчишин та ін.
- від "Батьківщини" Валентин Наливайченко, Сергій Тарута та ін;
Нардеп Володимир Цабаль ("Голос") порахував кількість нардепів з кожної фракції, яких внесли до переліку:
- "Голос" - 17
- "Батьківщина" - 11
- "ЄС" - 9
- Позафракційні – 4
- "Довіра" - 2.
Нагадаємо:
- 18 червня Верховна Рада не змогла припинити повноваження народного депутата фракції "Голос" Святослава Вакарчука згідно з поданою ним заявою. Постанова не набрала відповідної кількості голосів – 175 із 226 необхідних.
- 19 червня спікер ВР Дмитро Разумков повідомив про вихід народного депутата України Вакарчука Святослава Івановича зі складу депутатської фракції політичної партії "Голос"".
- Пряма мова Вакарчука: "Оскільки власні рішення я не змінюю, то єдиний вибір, який ВР мені залишила за законом, це: спочатку вийти з фракції, а потім бути виключеним з’їздом партії з виборчого списку, що, згідно з Конституцією, автоматично призведе до втрати мною депутатського мандату".
Українська правда