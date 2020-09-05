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Війна на Донбасі: Пушилін призначив обстріл українських позицій на понеділок

Субота, 5 вересня 2020, 16:33

Ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін офіційно оголосив про те, що в понеділок, 7 вересня збройні формування так званої "міліції" відкриють вогонь по українським позиціями поблизу Горлівки.

Джерело: заява Пушиліна, що оприлюднена на його сайті

Деталі: Ватажок донецьких бойовиків 5 вересня написав, що видав "указ" про відкриття вогню по укріпленнях Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми (передмістя Горлівки, Донеччина).

Таке рішення Пушилін аргументував тим, що Україна нібито порушує один з пунктів домовленостей щодо режиму припинення вогню. Також заявляючи про запланований обстріл українських позицій він заявив, що ОРДО "не потрібен зрив перемир'я".

Пряма мова: "Офіційно заявляю, що відповідно до пункту "е" додаткових заходів мною прийнято рішення видати наказ про відкриття вогню по незаконно зведеним інженерним спорудам в районі населеного пункту Шуми (600 метрів на північний схід від населеного пункту Шуми - район обладнаних українських позицій з центром з координатами 48 градусів 22 хвилини 57 секунд північної широти і 37 градусів 56 хвилин 55 секунд східної довготи). Закликаю українську сторону з 8 години 7 вересня 2020 року забезпечити відсутність особового складу в зазначеному районі. Нам не потрібні людські жертви. Нам не потрібен зрив перемир'я".

Довідка: Населений пункт Шуми був звільнений українською армією влітку 2018 року, до цього селище знаходилося під контролем донецьких бойовиків. Шуми - стратегічно важливий об'єкт, оскільки у майбутньому може послужити плацдармом для проведення подальших операцій ЗСУ.

 

Українська правда
Теми: війнаДонбасДонецька областьбойові діїОРДЛО


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