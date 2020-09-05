Війна на Донбасі: Пушилін призначив обстріл українських позицій на понеділок

Ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін офіційно оголосив про те, що в понеділок, 7 вересня збройні формування так званої "міліції" відкриють вогонь по українських позиціях поблизу Горлівки.

Джерело: заява Пушиліна, що оприлюднена на його сайті

Деталі: Ватажок донецьких бойовиків 5 вересня написав, що видав "указ" про відкриття вогню по укріпленнях Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми (передмістя Горлівки, Донеччина).

Таке рішення Пушилін аргументував тим, що Україна нібито порушує один з пунктів домовленостей щодо режиму припинення вогню. Також заявляючи про запланований обстріл українських позицій він заявив, що ОРДО "не потрібен зрив перемир'я".

Пряма мова: "Офіційно заявляю, що відповідно до пункту "е" додаткових заходів мною прийнято рішення видати наказ про відкриття вогню по незаконно зведеним інженерним спорудам в районі населеного пункту Шуми (600 метрів на північний схід від населеного пункту Шуми - район обладнаних українських позицій з центром з координатами 48 градусів 22 хвилини 57 секунд північної широти і 37 градусів 56 хвилин 55 секунд східної довготи). Закликаю українську сторону з 8 години 7 вересня 2020 року забезпечити відсутність особового складу в зазначеному районі. Нам не потрібні людські жертви. Нам не потрібен зрив перемир'я".

Довідка: Населений пункт Шуми був звільнений українською армією влітку 2018 року, до цього селище знаходилося під контролем донецьких бойовиків. Шуми - стратегічно важливий об'єкт, оскільки у майбутньому може послужити плацдармом для проведення подальших операцій ЗСУ.

Важливо: За даними звітів СММ ОБСЄ, опублікованих протягом поточного тижня, на окупованій території Донбасу спостерігачі зафіксували велику кількість озброєння бойовиків поблизу лінії зіткнення. У штабі ООС 5 вересня з цього приводу зазначили: "Незаконні збройні формування ОРДЛО і надалі використовують підступну практику нарощування озброєння й військової техніки в прямій близькості до лінії зіткнення. Цим самим вони вкотре демонструюють стійке небажання дотримуватися досягнутих домовленостей, зокрема і у сфері відведення важкого озброєння по всій лінії розмежування сторін і прагнення до подальшого загострення безпекової ситуації".

Журналіст Юрій Бутусов у Facebook пояснив, чому для бойовиків так важливо, щоб у селі не було українських військ. За його словами, Шуми знаходяться у низині, з якої проглядаються терикони і дві вежі, контрольовані терористами.

Шуми

Російські окупанти контролюють висоти, але українські воїни контролюють "зеленку" – щільний листяний ліс у низині.

Бутусов зазначає, що у бойовиків зручні оборонні позиції: вони зверху все бачать, але щільне листя приховує українські позиції, і представники ОРДО бояться українських морпіхів, які знаходяться досить близько до окупованої Горлівки: "Один ривок – і висоти можуть бути захоплені, ось чого боїться Пушилін. У російських військах на Донбасі немає підрозділів, які могли б зрівнятися по боєздатності з 503-м батальйоном, яким керує підполковник Вадим Сухаревський, той самий офіцер, який 13 квітня 2014 року під Слов'янськом вперше у ЗСУ дав наказ відкрити вогонь по російським окупантам".