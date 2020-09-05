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У Мінську на акції протесту затримали журналістів

Субота, 5 вересня 2020, 17:33
Фото: Вадим Замировський, TUT.BY

Студенти Мінських вузів у суботу, 5 вересня, вийшли на акції протесту в центр столиці Білорусі, незабаром силовики почали затримувати демонстрантів. Серед затриманих – працівники ЗМІ.

Джерело: TUT.BY

Деталі: Учасники антиурядового мітингу зібралися біля кінотеатру "Жовтень" на мінському проспекті Незалежності. Студенти підходили до кінотеатру невеликими групами по кілька десятків людей, у багатьох мітингувальників були біло-червоно-білі прапори. Білоруські силовики зверталися до студентів з вимогою прибрати прапори.

Затримання почалися вже близько 12 години, люди в цивільному і масках відвели як мінімум двох осіб в автобус без номерів.

Мітингувальники намагалися перешкодити людям у балаклавах схопити журналістів, проте їм не вдалося цього зробити.

Дослівно: "Неподалік від Жовтневої площі затримані журналісти телеканалу "Белсат" Максим Калитовський і Олена Дубовик — вони вели прямий ефір".

Нагадаємо:

Мінську в суботу проходить акція протесту студентів.

У Білорусі з 9 серпня щодня проходять масові акції протесту проти результатів виборів президента, на яких переможцем оголошений Олександр Лукашенко.

Теми: БілорусьЗМІмітинги


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