Заручник окупантів у Донецькому СІЗО через тортури намагався вкоротити собі віку

Український патріот Григорій Сінченко, який з 2016 року перебуває у полоні бойовиків, через знущання над ним у Донецькому СІЗО порізав собі вени.

Джерело: мати заручника Тетяна Гулевська, яку цитує Укрінформ

Пряма мова: "Його по-звірячому били, вимагаючи відмовитися від нашого адвоката і підписатися під того, якого вони хочуть. Гриша порізав вени і кров'ю в камері написав протест проти тортур".

Деталі: За словами Гулевської, наразі Григорій знаходиться у лікарні при СІЗО, в одиночній камері. Вона додала, що за словами сина, до тортур і побиття причетний "слідчий" Станіслав Кошевий.

Нагадаємо: у червні 2020 року в ОРДО окупанти схопили 29-річного українського патріота Григорія Сінченка – бранця, якому у травні вдалося втекти з донецького ізолятора.