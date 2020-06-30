Український патріот Сінченко втретє опинився у полоні бойовиків на Донбасі

Російські гібридні окупаційні сили знову схопили 29-річного Григорія Сінченка – бранця, якому вдалося втекти з донецького ІТТ наприкінці травня.

Джерело: мама хлопця Тетяна Гулевська у коментарі "Донбас.Реалії".

Пряма мова: "Григорія схопили у понеділок, 29 червня. Таку інформацію надав наш адвокат, який перебуває в Донецьку. За його даними, мого сина зараз утримують на території місцевого ІТТ, але точної інформації про його місцезнаходження немає..

Ми переживали, що Григорія могли навіть убити. Але насправді він дивом утік. Декілька разів телефонував мені – просив допомогти з поверненням на мирну частину країни. У вівторок, 30 червня, йому мали б передати речі, необхідні для повернення, проте напередодні сина знову схопили. Ми боїмося, що йому загрожує фізична розправа та чергові тортури".

Деталі: Тиждень тому підконтрольні Росії бойовики також затримали 26-річну сестру Григорія Сінченка Ольгу, повідомила Гулевська. Дівчину, за її словами, допитували, адже думали, що вона щось знає про брата. Проте на зв'язок він виходив лише з мамою.

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