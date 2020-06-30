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Український патріот Сінченко втретє опинився у полоні бойовиків на Донбасі

Вівторок, 30 червня 2020, 13:33

Російські гібридні окупаційні сили знову схопили 29-річного Григорія Сінченка – бранця, якому вдалося втекти з донецького ІТТ наприкінці травня.

Джерело: мама хлопця Тетяна Гулевська у коментарі "Донбас.Реалії".

Пряма мова: "Григорія схопили у понеділок, 29 червня. Таку інформацію надав наш адвокат, який перебуває в Донецьку. За його даними, мого сина зараз утримують на території місцевого ІТТ, але точної інформації про його місцезнаходження немає..

Ми переживали, що Григорія могли навіть убити. Але насправді він дивом утік. Декілька разів телефонував мені – просив допомогти з поверненням на мирну частину країни. У вівторок, 30 червня, йому мали б передати речі, необхідні для повернення, проте напередодні сина знову схопили. Ми боїмося, що йому загрожує фізична розправа та чергові тортури".

Деталі: Тиждень тому підконтрольні Росії бойовики також затримали 26-річну сестру Григорія Сінченка Ольгу, повідомила Гулевська. Дівчину, за її словами, допитували, адже думали, що вона щось знає про брата. Проте на зв'язок він виходив лише з мамою.

Знати більше: Помститися за страшні тортури. Історія двічі полоненого на Донбасі словами його матері

Передісторія:

  • 25-річного Григорія Сінченка було заарештовано в окупованому Донецьку 2 грудня 2016 року. Його звинувачували у партизанській діяльності, незаконному зберіганні зброї, підривах вишки мобільного оператора Фенікс. У грудні 2017 року Сінченко разом з 74 бранцями, яких тоді обміняли, повернувся в Україну.
  • У "ДНР" за партизанську діяльність проти так званої "народної республіки" його, інваліда третьої групи, піддавали пекельним тортурам. За словами матері, Тетяни Гулевської, його катували електрострумом, підвішували до стелі за викручені руки, душили, били так, що розірвалася легеня...
  • Григорій вирішив помститися катам. Мати намагалася відмовити сина від планів помсти.
  • У жовтні 2019-го Сінченка знову затримали "спецслужби ДНР". 
  • Наприкінці травня 2020 року стало відомо, що двічі полонений український патріот Сінченко здійснив втечу з застінків підвалу так званої "ДНР", де його піддавали тортурам.

Теми: війнаОРДЛОзаручники


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