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У центрі Мінська проходить масовий "Жіночий марш миру"

Субота, 5 вересня 2020, 19:04
фото: TUT.BY

Чергова акція протесту під назвою "Жіночий марш миру" проходить у суботу в центрі Мінська.

Джерело: Інтерфакс-Захід, TUT.BY у Телеграм

Деталі: Учасниці акції зібралися у Мінську поблизу Комаровського ринку, а потім колоною попрямували до проспекту Незалежності.

Як повідомляється, серед протестувальників ходять силовики в цивільному, з раціями, але зауважень нікому не роблять.

Деякі жінки тримають у руках плакати, квіти, біло-червоно-білі прапори. Кілька людей прийшли з прапорами інших країн. Проїжджаючі повз автомобілі сигналять протестувальникам на знак підтримки.

 
 
 
 

Нагадаємо: У суботу, 5 вересня, на акції протесту в центр столиці Білорусі також вийшли студенти мінських вузів. Під час студентського мітингу силовики затримали журналістів.

У Білорусі з 9 серпня щодня проходять масові акції протесту проти результатів виборів президента, на яких переможцем оголошений Олександр Лукашенко.

Теми: БілорусьмітингиЛукашенко


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