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У центрі Мінська проходить масовий "Жіночий марш миру"

Субота, 5 вересня 2020, 19:04
У центрі Мінська проходить масовий Жіночий марш миру
фото: TUT.BY

Чергова акція протесту під назвою "Жіночий марш миру" проходить у суботу в центрі Мінська.

Джерело: Інтерфакс-Захід, TUT.BY у Телеграм

Деталі: Учасниці акції зібралися у Мінську поблизу Комаровського ринку, а потім колоною попрямували до проспекту Незалежності.

Як повідомляється, серед протестувальників ходять силовики в цивільному, з раціями, але зауважень нікому не роблять.

Деякі жінки тримають у руках плакати, квіти, біло-червоно-білі прапори. Кілька людей прийшли з прапорами інших країн. Проїжджаючі повз автомобілі сигналять протестувальникам на знак підтримки. За оцінками білоруських журналістів, до акції долучилися близко 10 тисяч людей.

Як повідомляє Нова газета, біля площі Незалежності ОМОН встав ланцюгом, щоб не пустити колону жінок далі, мітингувальниці підняли вереск. Силовики не витримали і пропустили всіх, хто хотів приєднатися до колони. Жінки йдуть і скандують "Це наше місто!".

 
 
 
 

Нагадаємо: У суботу, 5 вересня, на акції протесту в центр столиці Білорусі також вийшли студенти мінських вузів. Під час студентського мітингу силовики затримали журналістів.

У Білорусі з 9 серпня щодня проходять масові акції протесту проти результатів виборів президента, на яких переможцем оголошений Олександр Лукашенко.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьмітингиЛукашенко
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