У центрі Мінська проходить масовий "Жіночий марш миру"

Чергова акція протесту під назвою "Жіночий марш миру" проходить у суботу в центрі Мінська.

Джерело: Інтерфакс-Захід, TUT.BY у Телеграм

Деталі: Учасниці акції зібралися у Мінську поблизу Комаровського ринку, а потім колоною попрямували до проспекту Незалежності.

Як повідомляється, серед протестувальників ходять силовики в цивільному, з раціями, але зауважень нікому не роблять.

Деякі жінки тримають у руках плакати, квіти, біло-червоно-білі прапори. Кілька людей прийшли з прапорами інших країн. Проїжджаючі повз автомобілі сигналять протестувальникам на знак підтримки. За оцінками білоруських журналістів, до акції долучилися близко 10 тисяч людей.

Як повідомляє Нова газета, біля площі Незалежності ОМОН встав ланцюгом, щоб не пустити колону жінок далі, мітингувальниці підняли вереск. Силовики не витримали і пропустили всіх, хто хотів приєднатися до колони. Жінки йдуть і скандують "Це наше місто!".

У площади Независимости ОМОН встал цепью, чтобы не пустить колонну женщин дальше.



Они подняли визг. Силовики не выдерживают и пропускают всех, кто хотел присоединиться. Женщины идут и скандируют "Это наш город!"



Видео: "Новая газета" pic.twitter.com/E0O3HtrUnG — Новая Газета (@novaya_gazeta) September 5, 2020

Нагадаємо: У суботу, 5 вересня, на акції протесту в центр столиці Білорусі також вийшли студенти мінських вузів. Під час студентського мітингу силовики затримали журналістів.

У Білорусі з 9 серпня щодня проходять масові акції протесту проти результатів виборів президента, на яких переможцем оголошений Олександр Лукашенко.