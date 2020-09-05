У центрі Мінська проходить масовий "Жіночий марш миру"

Чергова акція протесту під назвою "Жіночий марш миру" проходить у суботу в центрі Мінська.

Джерело: Інтерфакс-Захід, TUT.BY у Телеграм

Деталі: Учасниці акції зібралися у Мінську поблизу Комаровського ринку, а потім колоною попрямували до проспекту Незалежності.

Як повідомляється, серед протестувальників ходять силовики в цивільному, з раціями, але зауважень нікому не роблять.

Деякі жінки тримають у руках плакати, квіти, біло-червоно-білі прапори. Кілька людей прийшли з прапорами інших країн. Проїжджаючі повз автомобілі сигналять протестувальникам на знак підтримки.

Нагадаємо: У суботу, 5 вересня, на акції протесту в центр столиці Білорусі також вийшли студенти мінських вузів. Під час студентського мітингу силовики затримали журналістів.

У Білорусі з 9 серпня щодня проходять масові акції протесту проти результатів виборів президента, на яких переможцем оголошений Олександр Лукашенко.