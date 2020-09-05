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В Минске на акции протеста задержали журналистов

Суббота, 5 сентября 2020, 17:33
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Студенты минских вузов в субботу, 5 сентября, вышли на акции протеста в центр столицы Беларуси, вскоре силовики начали задерживать демонстрантов. Среди задержанных – работники СМИ.

Источник: TUT.BY

Детали: Участники антиправительственного митинга собрались возле кинотеатра "Октябрь" на минском проспекте Независимости. Студенты додходили к кинотеатру небольшими группами по несколько десятков человек, у многих митингующих были бело-красно-белые флаги. Белорусские силовики подходили к студентам м требованием убрать флаги.

Задержания начались уже около 12 часов, люди в штатском и масках отвели как минимум двух человек в автобус без номеров.

Митингующие пытались помешать людям в балаклавах схватить журналистов, однако им не удалось этого сделать.

Дословно: "Недалеко от Октябрьской площади задержаны журналисты телеканала "Белсат" Максим Калитовский и Алена Дубовик — они вели прямой эфир".

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Напомним:

Минске в субботу проходит акция протеста студентов.

В Беларуси с 9 августа ежедневно проходят массовые акции протеста против результатов выборов президента, на которых победителем объявлен Александр Лукашенко.

Темы: БеларусьСМИмитинги


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