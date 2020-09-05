Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Минске на акции протеста задержали журналистов

Суббота, 5 сентября 2020, 17:33
В Минске на акции протеста задержали журналистов
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Студенты минских вузов в субботу, 5 сентября, вышли на акции протеста в центр столицы Беларуси, вскоре силовики начали задерживать демонстрантов. Среди задержанных – работники СМИ.

Источник: TUT.BY

Детали: Участники антиправительственного митинга собрались возле кинотеатра "Октябрь" на минском проспекте Независимости. Студенты додходили к кинотеатру небольшими группами по несколько десятков человек, у многих митингующих были бело-красно-белые флаги. Белорусские силовики подходили к студентам м требованием убрать флаги.

Задержания начались уже около 12 часов, люди в штатском и масках отвели как минимум двух человек в автобус без номеров.

Митингующие пытались помешать людям в балаклавах схватить журналистов, однако им не удалось этого сделать.

Дословно: "Недалеко от Октябрьской площади задержаны журналисты телеканала "Белсат" Максим Калитовский и Алена Дубовик — они вели прямой эфир".

Напомним:

Минске в субботу проходит акция протеста студентов.

В Беларуси с 9 августа ежедневно проходят массовые акции протеста против результатов выборов президента, на которых победителем объявлен Александр Лукашенко.

Темы: БеларусьСМИмитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Беларусь
Литва следит за "вагнеровцами" в Беларуси: пока нет причин реагировать
Вагнеровцы, которые сейчас в Беларуси, не представляют угрозы для Украины - ГПСУ
"Вагнер" расширяет влияние в Беларуси при поддержке Лукашенко - Сопротивление
Последние новости
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
Все новости...
Реклама: