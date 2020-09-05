В Минске на акции протеста задержали журналистов
Студенты минских вузов в субботу, 5 сентября, вышли на акции протеста в центр столицы Беларуси, вскоре силовики начали задерживать демонстрантов. Среди задержанных – работники СМИ.
Источник: TUT.BY
Детали: Участники антиправительственного митинга собрались возле кинотеатра "Октябрь" на минском проспекте Независимости. Студенты додходили к кинотеатру небольшими группами по несколько десятков человек, у многих митингующих были бело-красно-белые флаги. Белорусские силовики подходили к студентам м требованием убрать флаги.
Задержания начались уже около 12 часов, люди в штатском и масках отвели как минимум двух человек в автобус без номеров.
Митингующие пытались помешать людям в балаклавах схватить журналистов, однако им не удалось этого сделать.
Дословно: "Недалеко от Октябрьской площади задержаны журналисты телеканала "Белсат" Максим Калитовский и Алена Дубовик — они вели прямой эфир".
Напомним:
Минске в субботу проходит акция протеста студентов.
В Беларуси с 9 августа ежедневно проходят массовые акции протеста против результатов выборов президента, на которых победителем объявлен Александр Лукашенко.