Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський відреагував на намір донецьких бойовиків обстріляти ЗСУ

Субота, 5 вересня 2020, 21:36
Зеленський відреагував на намір донецьких бойовиків обстріляти ЗСУ

Президент Володимир Зеленський занепокоєний заявою ватажка бойовиків ОРДО Дениса Пушиліна про те, що у понеділок, 7 вересня, збройні формування так званої "міліції" відкриють вогонь по українських позиціях поблизу Горлівки.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, якого цитує Громадське

Деталі: За словами Кулеби, представники так званої "ДНР" підтвердили ТКГ намір відкрити вогонь.

Міністр зазначив, що Зеленський був проінформований про заяву бойовиків, і він "надзвичайно занепокоєний цим".

Тепер Україна скликає позачергове засідання Тристоронньої контактної групи на неділю, 6 вересня.

Міністр додав, що представниця голови ОБСЄ в ТКГ Хайді Грау цю пропозицію підтримала, а відповіді від Росії ще чекають. Кулеба пояснив, що мета завтрашнього засідання ТКГ — запобігти обстрілу бойовиків, бо Україна зацікавлена у продовженні перемир’я.

Пряма мова: "Я бачив документ, що вони (бойовики — УП) прислали. Очевидно, що це відчайдушний пошук приводу, щоби порушити режим припинення вогню. Ми ніколи не продемонструємо якусь м’якість, не підемо на неприйнятні поступки, але режим припинення вогню повинен діяти, тому що кінцевою нашою метою є деокупація наших територій. Але це, як то кажуть, кінцева зупинка, а початкова зупинка, на якій всі сідають, — це припинення вогню. Якщо ми не сіли на початковій зупинці, ми ніколи не доїдемо до кінцевої".

Нагадаємо: Денис Пушилін 5 вересня заявив, що видав "указ" про відкриття вогню по укріпленнях Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми (передмістя Горлівки, Донеччина).

"Українська правда" у Threads

Теми: ПушилінвійнаЗеленськийДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Пушилін
Після зустрічі Лукашенка з Пушиліним МЗС викликає посла України в Білорусі
Лукашенко зустрівся з донецьким колаборантом Пушиліним
СБУ викрила українську корпорацію, яка фінансувала "фонд" Пушиліна
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: