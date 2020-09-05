Зеленський відреагував на намір донецьких бойовиків обстріляти ЗСУ

Президент Володимир Зеленський занепокоєний заявою ватажка бойовиків ОРДО Дениса Пушиліна про те, що у понеділок, 7 вересня, збройні формування так званої "міліції" відкриють вогонь по українських позиціях поблизу Горлівки.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, якого цитує Громадське

Деталі: За словами Кулеби, представники так званої "ДНР" підтвердили ТКГ намір відкрити вогонь.

Міністр зазначив, що Зеленський був проінформований про заяву бойовиків, і він "надзвичайно занепокоєний цим".

Тепер Україна скликає позачергове засідання Тристоронньої контактної групи на неділю, 6 вересня.

Міністр додав, що представниця голови ОБСЄ в ТКГ Хайді Грау цю пропозицію підтримала, а відповіді від Росії ще чекають. Кулеба пояснив, що мета завтрашнього засідання ТКГ — запобігти обстрілу бойовиків, бо Україна зацікавлена у продовженні перемир’я.

Пряма мова: "Я бачив документ, що вони (бойовики — УП) прислали. Очевидно, що це відчайдушний пошук приводу, щоби порушити режим припинення вогню. Ми ніколи не продемонструємо якусь м’якість, не підемо на неприйнятні поступки, але режим припинення вогню повинен діяти, тому що кінцевою нашою метою є деокупація наших територій. Але це, як то кажуть, кінцева зупинка, а початкова зупинка, на якій всі сідають, — це припинення вогню. Якщо ми не сіли на початковій зупинці, ми ніколи не доїдемо до кінцевої".

Нагадаємо: Денис Пушилін 5 вересня заявив, що видав "указ" про відкриття вогню по укріпленнях Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми (передмістя Горлівки, Донеччина).