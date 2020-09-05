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Від коронавірусу помер прокурор Хмельниччини Олег Синишин

Субота, 5 вересня 2020, 23:51

Прокурор Хмельницької області Олег Синишин близько тижня тому з діагнозом COVID-19 потрапив до Хмельницької міської інфекційної лікарні, а 5 вересня він помер.

Джерело: співрозмовники Української правди у прокуратурі області

Деталі: Хмельницькі ЗМІ писали, що при госпіталізації стан Синишина медики оцінювали як середньої важкості. У чиновника була підвищена температура та пневмонія. Його підключили до апарату штучної вентиляції легень.

Співрозмовники УП повідомили, що у суботу, 5 вересня, прокурор помер.

Довідково: Олег Синишин очолював прокуратуру Хмельницької області з липня 2014 року.

Нагадаємо: За минулу добу, 4 вересня, в Україні підтвердили рекордні 2 836 випадків коронавірусу, 50 людей померли.

Українська правда
Теми: коронавіруспрокуратураХмельницький


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