Від коронавірусу помер прокурор Хмельниччини Олег Синишин
Субота, 5 вересня 2020, 23:51
Прокурор Хмельницької області Олег Синишин близько тижня тому з діагнозом COVID-19 потрапив до Хмельницької міської інфекційної лікарні, а 5 вересня він помер.
Джерело: співрозмовники Української правди у прокуратурі області
Деталі: Хмельницькі ЗМІ писали, що при госпіталізації стан Синишина медики оцінювали як середньої важкості. У чиновника була підвищена температура та пневмонія. Його підключили до апарату штучної вентиляції легень.
Співрозмовники УП повідомили, що у суботу, 5 вересня, прокурор помер.
Довідково: Олег Синишин очолював прокуратуру Хмельницької області з липня 2014 року.
Нагадаємо: За минулу добу, 4 вересня, в Україні підтвердили рекордні 2 836 випадків коронавірусу, 50 людей померли.
Українська правда