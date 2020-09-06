До складу ВМС України включено малий броньований артилерійський катер "Костопіль"

Після успішного завершення всіх етапів заводських та державних випробувань до корабельно-катерного складу ВМС України включено малий броньований артилерійський катер "Костопіль".

Джерело: Міноборони, інформаційне агентство АрміяІнформ

Деталі: Завданням малих броньованих артилерійських катерів є патрулювання в ближній морській зоні, охорона та оборона портів і морських або річкових комунікацій у межах територіальних морських вод, посилення охорони державного кордону, участь у різнопланових морських операціях в акваторії Чорноморсько-Азовського басейну, зокрема в операціях з протидії ймовірним висадкам десантних засобів противника на узбережжя.

Довідка: Катер отримав своє ім’я на честь однойменного міста Костопіль Рівненської області, де народився і проживав морський піхотинець Олексій Кондратюк. Український воїн героїчно загинув, виконуючи бойове завдання під Маріуполем Донецької області 17 березня 2017 року.

На катері встановлено сучасне навігаційне і радіолокаційне обладнання та озброєння для ураження цілей противника. "Костопіль" малопомітний для радіолокаційних та інфрачервоних засобів противника. Крім того, катер оснащений системою захисту від наведення зброї противника та системою автоматичної постановки димових і теплових завіс.