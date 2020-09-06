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Україна третя в Європі за кількостю нових випадків COVID-19

Неділя, 6 вересня 2020, 05:07
Україна третя в Європі за кількостю нових випадків COVID-19

5 вересня у світі виявили 269 тисяч випадків зараження коронавірусом. Зокрема 29 тисяч в країнах Європи.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: В країнах Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Франція, Росія та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 12-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія, Іспанія та Великобританія, Україна займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 24-му місці.

Станом на 5 вересня у 213 країнах зафіксовано 27 030 219 випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 19 134 994 людини. 883 618 пацієнтів померло.

Довідка: Нині у світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.

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"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
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