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COVID-19 на Буковині: нових заражень в 4 рази більше, ніж кількість одужань

Понеділок, 7 вересня 2020, 00:33

6 вересня в Чернівецькій області зафіксували 163 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали цього дня 41 пацієнт.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова: "Буковина останнім часом стабільно потрапляє до переліку регіонів, де реєструють найбільше підтверджених випадків за добу. Також вона у списку областей, які не готові до послаблення карантину.

Ситуація зміниться на краще, обов’язково. Але однієї віри у це недостатньо. Потрібно, щоб кожен зробив свій вклад у майбутнє епідеміологічне благополуччя. Він надзвичайно простий – маски, антисептики, соціальна дистанція".

Пряма мова: "Із початку епідемії коронавірусу у Чернівецькій області 8% від усіх хворих складають діти. Відсоток невеликий, проте за останні два тижні кількість недужих на COVID-19 дітей зросла утричі".

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

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Теми: коронавірус


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