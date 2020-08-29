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COVID-19 у Чернівецькій області: За останні два тижні кількість хворих дітей зросла утричі

Субота, 29 серпня 2020, 00:45
COVID-19 у Чернівецькій області: За останні два тижні кількість хворих дітей зросла утричі

Станом на 28 серпня, загальна чисельність інфікованих коронавірусом людей в Чернівецькій області складає 9997.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова: "Із початку епідемії коронавірусу у Чернівецькій області 8% від усіх хворих складають діти. Відсоток невеликий, проте за останні два тижні кількість недужих на COVID-19 дітей зросла утричі.

Тож розпочати навчальний рік дистанційно у районах, які потрапили до "червоної" зони карантину, вочевидь, є правильним рішенням. Бережіть себе та близьких!".

 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

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Теми: коронавірус
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