Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

COVID-19 у Чернівецькій області: За останні два тижні кількість хворих дітей зросла утричі

Субота, 29 серпня 2020, 00:45

Станом на 28 серпня, загальна чисельність інфікованих коронавірусом людей в Чернівецькій області складає 9997.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова: "Із початку епідемії коронавірусу у Чернівецькій області 8% від усіх хворих складають діти. Відсоток невеликий, проте за останні два тижні кількість недужих на COVID-19 дітей зросла утричі.

Тож розпочати навчальний рік дистанційно у районах, які потрапили до "червоної" зони карантину, вочевидь, є правильним рішенням. Бережіть себе та близьких!".

 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Читайте також: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 28 серпня: КС та Ситник, Нові Санжари 2

оновленоКС визнав обмеження зарплат чиновників під час карантину незаконним

КС визнав призначення Ситника директором НАБУ неконституційним

Саакашвілі у Грузії вже хочуть висунути на прем'єра

Пристайко анонсував "значний контракт на летальну зброю" з Британією

Для українців закрили популярну курортну країну

Усі новини...
коронавірус
В уряді готують пом'якшення заборони на в'їзд іноземців
У двох футбольних клубах спалах коронавірусу
МАУ скасувала багато авіарейсів через заборону на в'їзд для іноземців
Останні новини
00:45
COVID-19 у Чернівецькій області: За останні два тижні кількість хворих дітей зросла утричі
23:54
Підозрюваного в підпалі авто "Схем" арештували на 2 місяці із заставою
23:36
НАБУ: Рішення КСУ щодо Ситника є політично вмотивованим
22:48
фото, відео, оновленоГео Лерос заявив, що йому підпалили автівку
22:24
фото, відеоЖіночі пісні проти ОМОНу: в Білорусі не вщухають протести
22:02
США до річниці Іловайська закликали Росію забратися з Донбасу
21:40
відеоАваков пообіцяв оприлюднити "нові реальні" докази невинуватості Марківа
21:19
Новини 28 серпня: КС та Ситник, Нові Санжари 2
20:55
Молдова відкрила кордони для іноземців, але не громадян України
20:38
відеоВійськовий ЗСУ виявився колишнім бойовиком
Усі новини...