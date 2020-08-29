COVID-19 у Чернівецькій області: За останні два тижні кількість хворих дітей зросла утричі

Станом на 28 серпня, загальна чисельність інфікованих коронавірусом людей в Чернівецькій області складає 9997.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова: "Із початку епідемії коронавірусу у Чернівецькій області 8% від усіх хворих складають діти. Відсоток невеликий, проте за останні два тижні кількість недужих на COVID-19 дітей зросла утричі.

Тож розпочати навчальний рік дистанційно у районах, які потрапили до "червоної" зони карантину, вочевидь, є правильним рішенням. Бережіть себе та близьких!".

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