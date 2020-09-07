У Мінську затримали рятувальників, які витягли з води людей, що тікали від ОМОНу - ЗМІ

У Мінську затримали шістьох рятувальників, які витягали з річки протестувальників за якими гнався ОМОН та невідомі люди з кийками.

Джерело: Euroradio

Дослівно: "За даними кількох незалежних джерел, ввечері 6 вересня були затримані рятувальники, які витягали з води тих, хто вскочив у (річку) Свіслач, рятуючись від спецназу. Одне з джерел повідомляє, що шість співробітників станції водно-рятувальної організації, розташованої на озері Комсомольське (Водойма в центрі Мінська, що утворена греблею на річці Свіслоч — ред УП), зараз перебувають у Центральному РВД Мінська".

Що передувало: 6 вересня у різних частинах Мінська проходили жорсткі затримання, часто людей затримують люди у спортивній формі з кийками.