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У Мінську затримали рятувальників, які витягли з води людей, що тікали від ОМОНу - ЗМІ

Понеділок, 7 вересня 2020, 01:36
У Мінську затримали рятувальників, які витягли з води людей, що тікали від ОМОНу - ЗМІ

У Мінську затримали шістьох рятувальників, які витягали з річки протестувальників за якими гнався ОМОН та невідомі люди з кийками.

Джерело: Euroradio

Дослівно: "За даними кількох незалежних джерел, ввечері 6 вересня були затримані рятувальники, які витягали з води тих, хто вскочив у (річку) Свіслач, рятуючись від спецназу. Одне з джерел повідомляє, що шість співробітників станції водно-рятувальної організації, розташованої на озері Комсомольське (Водойма в центрі Мінська, що утворена греблею на річці Свіслоч — ред УП), зараз перебувають у Центральному РВД Мінська".

Що передувало: 6 вересня у різних частинах Мінська проходили жорсткі затримання, часто людей затримують люди у спортивній формі з кийками.

Теми: ЛукашенкоБілорусьвибори
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