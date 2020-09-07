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ООС: Формування Росії на Донбасі відкрили прицільний вогонь. Один військовий загинув, один поранений

Понеділок, 7 вересня 2020, 07:17

6 вересня збройні формування Росії обстріляли позиції українських захисників. Один військовий ООС загинув, один отримав поранення.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил загострилась.

Минулої доби, 6 вересня, збройні формування Російської Федерації порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року. Чергами з автоматичного станкового гранатомета ворог обстріляв позиції українських захисників поблизу Красногорівки. У результаті обстрілу поранення отримав військовослужбовець Збройних Сил України. Воїну вчасно надали медичну допомогу та доправили його до лікувального закладу.

На іншій ділянці фронту противник відкрив прицільний вогонь зі стрілецької зброї по наших захисниках неподалік Причепилівки, що на Луганщині. Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець загинув.

Упродовж минулої доби російські окупаційні війська двічі здійснили і провокативні постріли з підствольного гранатомета в районі населеного пункту Шуми.

Українські воїни продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки".

Деталі: З початку поточної доби на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Теми: РосіявійнаООСДонбасПутін
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