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Дивлячись на тижневе зростання хворих на COVID, МОЗ додасть місця в лікарнях

Понеділок, 7 вересня 2020, 10:31
Дивлячись на тижневе зростання хворих на COVID, МОЗ додасть місця в лікарнях

За минулий тиждень в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у 16 853 осіб, а в лікарні поклали 2 838 хворих із важким перебігом хвороби, МОЗ планує додати ще 15 тисяч ліжок для хворих по країні.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу

Деталі: За минулий тиждень методом ПЛР, який є основним для діагностики COVID-19, було зроблено 157 563 тестування. За позаминулий тиждень було зроблено 124 929 тестувань методом ПЛР – тобто за тиждень стало майже на 33 тисячі тестувань більше.

За минулий тиждень було виявлено 16 853 хворих на COVID-19, було госпіталізовано 2 838 осіб.

Пряма мова: "Госпіталізація збільшується. У деяких регіонах заповненість ліжок – близько 65-66%. Ми постійно вводимо нові лікарні, у яких лікують COVID-19.

Я думаю, що найближчим часом МОЗом буде дано розпорядження на місця: окрім тих 35 тисяч ліжок, які в нас уже визначені під COVID-19, у зв’язку зі зростанням кількості хворих приготувати в цілому по країні ще близько 15 тисяч ліжок. Щоб усі були забезпечені медичною допомогою, якщо захворіють.

Ми збільшили кількість готових ліжок з 12 тисяч, які були станом  на кінець березня – початок квітня, зараз у нас 35 тисяч ліжок. Але ви бачите, яке зростання – ми наближаємося до 3-х тисяч (підтверджених за добу хворих) – і я думаю, що нам треба гготуватися до будь-якого розвитку подій.

Також думаю, що нам треба закупити додаткове обладнання – кисневі концентратори. Ми щойно обговорили це питання на нарад перед засіданням Кабінету міністрів, бо багато хворих потребують кисневої терапії".

Інші подробиці: Заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак на брифінгу повідомила, що станом на 7 вересня в Україні працює 327 так званих COVID-стаціонарів – закладів охорони здоров’я, які надають допомогу пацієнтам із коронавірусною хворобою чи підозрою на неї. У цих лікарнях розгорнуто 26 554 ліжка. У резерві ще є 213 лікарень із майже 9 тисячами ліжок.

Більш як на половину зайняті лікарні у кількох областях.

У Києві хворими на COVID-19 чи з підозрою на коронавірусну хворобу ліжка зайняті на 55%, у Вінницькій області – на 53%, в Івано-Франківській області – на 63%, у Львівській області – на 50%, в Одеській – на 66%, у Рівненській області – на 56%, у Тернопільській області – 56%, у Чернівецькій області – 68%, у Чернігівській – 59%.

Микичак зазначила, що зараз в Україні стаціонарну допомогу пацієнтам із коронавірусом надають 1 379 медичних команд, до складу яких входять 29 700 лікарів, із них: 2 816 анестезіологів, 4 204 – інфекціоністи, терапевти й педіатри, 46,7 тисяч – молодший персонал. Фінансування НСЗУ передає на команди.

Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: коронавірусCovid-2019МОЗмедицина
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