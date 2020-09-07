Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Дивлячись на тижневе зростання хворих на COVID, МОЗ додасть місця в лікарнях

Понеділок, 7 вересня 2020, 10:31

За минулий тиждень в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у 16 853 осіб, а в лікарні поклали 2 838 хворих із важким перебігом хвороби, МОЗ планує додати ще 15 тисяч ліжок для хворих по країні.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу

Деталі: За минулий тиждень методом ПЛР, який є основним для діагностики COVID-19, було зроблено 157 563 тестування. За позаминулий тиждень було зроблено 124 929 тестувань методом ПЛР – тобто за тиждень стало майже на 33 тисячі тестувань більше.

За минулий тиждень було виявлено 16 853 хворих на COVID-19, було госпіталізовано 2 838 осіб.

Пряма мова: "Госпіталізація збільшується. У деяких регіонах заповненість ліжок – близько 65-66%. Ми постійно вводимо нові лікарні, у яких лікують COVID-19.

Я думаю, що найближчим часом МОЗом буде дано розпорядження на місця: окрім тих 35 тисяч ліжок, які в нас уже визначені під COVID-19, у зв’язку зі зростанням кількості хворих приготувати в цілому по країні ще близько 15 тисяч ліжок. Щоб усі були забезпечені медичною допомогою, якщо захворіють.

Ми збільшили кількість готових ліжок з 12 тисяч, які були станом  на кінець березня – початок квітня, зараз у нас 35 тисяч ліжок. Але ви бачите, яке зростання – ми наближаємося до 3-х тисяч (підтверджених за добу хворих) – і я думаю, що нам треба гготуватися до будь-якого розвитку подій.

Також думаю, що нам треба закупити додаткове обладнання – кисневі концентратори. Ми щойно обговорили це питання на нарад перед засіданням Кабінету міністрів, бо багато хворих потребують кисневої терапії".

Інші подробиці: Заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак на брифінгу повідомила, що станом на 7 вересня в Україні працює 327 так званих COVID-стаціонарів – закладів охорони здоров’я, які надають допомогу пацієнтам із коронавірусною хворобою чи підозрою на неї. У цих лікарнях розгорнуто 26 554 ліжка. У резерві ще є 213 лікарень із майже 9 тисячами ліжок.

Більш як на половину зайняті лікарні у кількох областях.

У Києві хворими на COVID-19 чи з підозрою на коронавірусну хворобу ліжка зайняті на 55%, у Вінницькій області – на 53%, в Івано-Франківській області – на 63%, у Львівській області – на 50%, в Одеській – на 66%, у Рівненській області – на 56%, у Тернопільській області – 56%, у Чернівецькій області – 68%, у Чернігівській – 59%.

Микичак зазначила, що зараз в Україні стаціонарну допомогу пацієнтам із коронавірусом надають 1 379 медичних команд, до складу яких входять 29 700 лікарів, із них: 2 816 анестезіологів, 4 204 – інфекціоністи, терапевти й педіатри, 46,7 тисяч – молодший персонал. Фінансування НСЗУ передає на команди.

Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: коронавірусCovid-2019МОЗмедицина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Єрмак назвав головним досягненням перемовин у Берліні продовження режиму "тиші"

відеоКозак: Верховна Рада розгляне зміни до постанови про місцеві вибори

Новини 11 вересня: коронавірусні рекорди, членство в Координаційній раді

фотоКурсантки, яких збив майор, відмовилися від компенсації

Кілька ГО закликають Зеленського і Венедіктову звільнити 2 "зашкварених" чиновників

"Ви хочете дипломатичної війни?": білоруси показали, як обшукували посла України

Усі новини...
коронавірус
Червона зона COVID-19: Франківськ відкриє школи і садочки, попри рішення Києва
У Німеччині хочуть офіційно вшанувати загиблих від епідемії
В Україні за неділю – 2174 хворих на COVID, лідери – Київ і Львівщина
Останні новини
00:28
На Буковині 8% хворих на коронавірус – це діти
23:57
У Білорусі відкрили справу проти члена Координаційної ради, який перебуває в Україні
23:25
Єрмак назвав головним досягненням перемовин у Берліні продовження режиму "тиші"
22:50
відеоКозак: Верховна Рада розгляне зміни до постанови про місцеві вибори
21:55
Перемовини радників "нормандського формату" тривали 7 годин
21:33
Новини 11 вересня: коронавірусні рекорди, членство в Координаційній раді
21:17
COVID-19 забрав життя очільниці місцевої лікарні на Донеччині
21:02
Прем`єр-ліга. "Динамо" та "Десна" завершили матч унічию
20:40
Новини економіки: Суркіси хочуть вибачень, СБУ та B2B Jewelry
20:28
Підняття та відбуксирування танкеру Delfi коштувало 14 млн
Усі новини...