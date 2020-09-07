У Мінську люди в масках схопили члена президії Координаційної ради Колесникову

У Білорусі невідомі викрали члена Координаційної ради Марію Колесникову.

Джерело: TUT.BY з посиланням на свідка викрадення Анастасію, Радыё Свабода

Деталі: Вранці 7 вересня в Мінську біля Національного художнього музею невідомі люди посадили в мікроавтобус з написом "Зв'язок" і відвезли в невідомому напрямку.

Пряма мова: "Я пройшла вперед і почула звук телефону, що падає на асфальт, якийсь тупіт, обернулася і побачила, що люди в цивільному одязі і в масках заштовхують Марію в цей мікроавтобус, у неї відлітає телефон, один з цих людей телефон піднімає, стрибає в мікроавтобус, і вони їдуть".

Деталі: Зняти те, що відбувається, на телефон дівчина-свідок не зважилася, оскільки була занадто близько до невідомих людей у масках і побоялася, що її теж затримають.

Телефон Колесникової доступний, але трубку вона не піднімає.

Прессекретар Координаційної ради Антон Родненков о 10.13 сказав TUT.BY, що Марія одна була в центрі міста у справах. Про її зникнення Родненков дізнався від TUT.BY і став з'ясовувати, де знаходиться Марія.

Об 11 годині телефон самого Роднєнкова став недоступний.

Також немає зв'язку з членом Координаційної ради, старшим віце-президентом EPAM Максимом Богрецовим і виконавчим секретарем Ради Іваном Кравцовим, - сказав член Координаційної ради Максим Знак.

Прессекретар Міністерства внутрішніх справ РБ Ольга Чемоданова заявила "Свободі", що поки не коментує цю інформацію.

Що передувало: У неділю, 6 вересня, в Білорусі затримали 633 особи, які брали участь в мирних акціях по всій країні.

6 вересня член президії Координаційної ради опозиції в Білорусі Ольга Ковалькова заявила, що її змусили покинути країну з погрозою тривалого арешту і вона виїхала до Польщі.

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