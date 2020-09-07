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Червона зона COVID-19: Франківськ відкриє школи і садочки, попри рішення Києва

Понеділок, 7 вересня 2020, 11:53

З 14 вересня в Івано-Франківську відкриються школи і дитячі садки, попри віднесення міста до "червоної" зони через показники захворюваності на COVID-19.

Джерело: Facebook-сторінка міського голови Руслана Марцінківа

Пряма мова: "З понеділка наступного тижня дитячі садочки і школи в місті Івано-Франківську відкриються в будь-якому випадку…

З наступного понеділка, незважаючи на рішення Києва, наші діти підуть до дитячих садочків та шкіл, бо вони мають право на повноцінне навчання".

Деталі: Марцінків сподівається, що у четвер влада перегляне зонування та Франківськ опинитися не в червоній зоні, проте школи з 14 вересня у місті відкриються в будь-якому разі, тому що є відповідне рішення міської ради.

Також міський голова повідомив, що наразі на стаціонарах у Франківську перебуває 305 осіб, з них - 241 міських жителів.

У реанімації центральної міської клінічної лікарні перебуває 11 пацієнтів, на кисні - 45, на ШВЛ - 1. 

Загалом померли з COVID-19 84 особи з Івано-Франківська, захворіли на COVID-19 3384 осіб у Франківській ОТГ.

Цьому передувало: 3 вересня державна комісія ТЕБ та НС затвердили нові зони епідемічної небезпеки COVID-19 – із 7 вересня у "червоній зоні" будуть: міста Тернопіль, Бережани, Чортків і 7 районів Тернопільської області; міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш і 2 райони Івано-Франківської області; міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області; місто Дубно та Костопільський район Рівненської області; Великобурлуцький район Харківської області; місто Чернівці й 6 районів Чернівецької області; Бобровицький район Чернігівської області.

Передісторія:

  • До того мер Івано-Франківська назвав віднесення міста до "червоної" зони політично вмотивованим рішенням та закликав громадян проявити свою позицію.
  • 31 серпня Івано-Франківськ продовжив літні канікули для дітей до 11 вересня.

Альона Мазуренко, УП
Теми: Івано-ФранківськкоронавірусCovid-2019


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