Франківськ продовжив літні канікули для школярів

У зв’язку із тим, що Івано-Франківськ потрапив до "червоної" зони через показники захворювання на коронавірус, міська влада продовжила для дітей літні канікули до 11 вересня.

Джерело: міський голова Руслан Марцінків на брифінгу 31 серпня

Пряма мова: "Ми оголошуємо канікули в школах. Ми продовжуємо. З 1 по 11 вересня будуть канікули, а не дистанційне навчання".

Деталі: Міська влада Франківська збирається оскаржити постанову Кабміну, якою Франківськ внесли до "червоної" зони, в Окружному адмінсуді Києва.

Марцінків вважає суб'єктивними критерії віднесення регіонів до певної зони. Зокрема, заповненість ліжок.

Мер міста повідомив, що в лікарнях Івано-Франківська перебувають хворі з Івано-Франківської та інших областей.

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