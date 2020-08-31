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Франківськ продовжив літні канікули для школярів

Понеділок, 31 серпня 2020, 12:43
Франківськ продовжив літні канікули для школярів

У зв’язку із тим, що Івано-Франківськ потрапив до "червоної" зони через показники захворювання на коронавірус, міська влада продовжила для дітей літні канікули до 11 вересня.

Джерело: міський голова Руслан Марцінків на брифінгу 31 серпня

Пряма мова: "Ми оголошуємо канікули в школах. Ми продовжуємо. З 1 по 11 вересня будуть канікули, а не дистанційне навчання".

Деталі: Міська влада Франківська збирається оскаржити постанову Кабміну, якою Франківськ внесли до "червоної" зони, в Окружному адмінсуді Києва.

Марцінків вважає суб'єктивними критерії віднесення регіонів до певної зони. Зокрема, заповненість ліжок.

Мер міста повідомив, що в лікарнях Івано-Франківська перебувають хворі з Івано-Франківської та інших областей.

Передісторія:

  • Раніше мер Івано-Франківська назвав віднесення міста до "червоної" зони політично вмотивованим рішенням та закликав громадян проявити свою позицію.
  • 27 серпня затвердили нові зони епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області віднесли до "червоної зони".

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Івано-ФранківськкоронавірусCovid-2019діти
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