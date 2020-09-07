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Координаційна рада Білорусі про викрадення колег: влада відкрито перейшла до терору

Понеділок, 7 вересня 2020, 14:44
Координаційна рада Білорусі про викрадення колег: влада відкрито перейшла до терору

Координаційна рада з організації процесу подолання політичної кризи в Білорусі вимагає негайного звільнення своїх затриманих колег, а також підтвердження можливості вільного повернення в країну опонентів Лукашенка.

Джерело: Координаційна рада в Telegram

Деталі: 7 вересня невідомі люди в центрі Мінська викрали членкиню президії Координаційної ради Марію Колесникову, прессекретаря Антона Родненкова, виконавчий секретаря Івана Кравцова.

Їх місцезнаходження невідоме. При цьому правоохоронні органи республіки не надали інформацію про місцезнаходження цих людей, і заперечують свою причетність.

В суботу була насильно вивезена з країни член президії Координаційної ради Ольга Ковалькова. Раніше було пред'явлено звинувачення члену президії Координаційної ради Лілії Власовій, під адміністративним арештом перебуває член президії Координаційної ради Сергій Дилевський.

Дослівно: "Очевидно, що такі методи є незаконними і не можуть привести ні до якого іншого результату окрім загострення ситуації в країні, поглиблення кризи і подальшого наростання протестів.

Ми бачимо, що в останні дні влада замість спроби діалогу з суспільством почала відкрито використовувати методи терору.

Координаційна рада відзначає, що всі дії вчинені особами, які виступають в офіційному статусі, пов'язані із застосуванням насильства і спрямовані на придушення політичної та громадської активності громадян, є злочинами проти людства, і можуть бути розслідувані без обмеження строків давності".

Передісторія:

  • 9 серпня після виборів президента Білорусі у країні розпочалися протести. Незгодні із "перемогою" Олександра Лукашенка вийшли на протести та почали страйкувати. 
  • Щоб розганяти мітинги ОМОН застосував силу, повідомлялось також про жорстокі побиття та зниклих безвісти людей. Міліція використовувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ. 
  • Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, згідно з якими Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%. 
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.

Українська правда
Теми: Білорусь
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