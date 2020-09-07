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ООС: Помер військовий, який підірвався у неділю

Понеділок, 7 вересня 2020, 19:07

6 вересня на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14 у районі населеного пункту Новгородське. Один з постраждалих помер від опіків.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "6 вересня на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14 у районі населеного пункту Новгородське. Внаслідок підриву двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення різного ступеня важкості. Із сумом повідомляємо, що від отриманих опіків, після проведення реанімаційних заходів, один із поранених воїнів помер".

Деталі: У штабі зазначають, що протягом доби зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Що було раніше: 6 вересня штаб ООС повідомив про загибель двох військовослужбовців, які були відрізані полум’ям від решти особового складу поблизу Верхньоторецького та підірвалися на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника.

Формування РФ порушили режим припинення вогню поблизу населеного пункту Красногорівка, внаслідок якого було поранено українського військовослужбовця.

Після вечірнього зведення у пресцентрі ООС повідомили про другий обстріл бойовиків, внаслідок якого загинув український військовий.

Біля Новгородського двоє військовослужбовців підірвалися на вибуховому пристрої та отримали поранення різного ступеня важкості.

Українська правда
Теми: ООСДонбасвійна


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