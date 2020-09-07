Трамп каже, що підтримує відмову від "Північного потоку 2" через отруєння Навального

Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує ідею відмови від "Північного потоку 2" після інциденту з передбачуваним отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: Трамп під час пресконференції, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: "Звичайно, так" - сказав президент США, відповідаючи на питання журналіста про те, чи погоджується він з ідеєю відмови від цього проекту у відповідь на те, що трапилося з Навальним.

Він також нагадав, що і до історії з Навальним виступав проти цього проекту.

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/FHxzG2rxZX — The White House (@WhiteHouse) September 7, 2020

Деякі сенатори також вважають, що найбільш ефективною відповіддю на отруєння Навального буде припинення будівництва російського газопроводу "Північний потік 2".

Сенатор Рон Джонсон з Вісконсину написав про це у своєму Twitter.

Пряма мова Джонсона: "Я ціную лікування та діагностику Німеччини щодо отрути, використаної проти Навального. Ця обурлива спроба вбивства та порушення міжнародної заборони на використання хімічної зброї не повинні винагороджуватися розширенням злочинного впливу Путіна в Європі. Я б запропонував, що відповідна реакція на цей замах включала б скасування будівництва газопроводу "Північний потік-2". Ми повинні притягнути Росію до відповідальності".

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