Трамп каже, що підтримує відмову від "Північного потоку 2" через отруєння Навального
Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує ідею відмови від "Північного потоку 2" після інциденту з передбачуваним отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.
Джерело: Трамп під час пресконференції, якого цитує "Інтерфакс-Україна"
Деталі: "Звичайно, так" - сказав президент США, відповідаючи на питання журналіста про те, чи погоджується він з ідеєю відмови від цього проекту у відповідь на те, що трапилося з Навальним.
Він також нагадав, що і до історії з Навальним виступав проти цього проекту.
LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/FHxzG2rxZX— The White House (@WhiteHouse) September 7, 2020
Деякі сенатори також вважають, що найбільш ефективною відповіддю на отруєння Навального буде припинення будівництва російського газопроводу "Північний потік 2".
Сенатор Рон Джонсон з Вісконсину написав про це у своєму Twitter.
Пряма мова Джонсона: "Я ціную лікування та діагностику Німеччини щодо отрути, використаної проти Навального. Ця обурлива спроба вбивства та порушення міжнародної заборони на використання хімічної зброї не повинні винагороджуватися розширенням злочинного впливу Путіна в Європі. Я б запропонував, що відповідна реакція на цей замах включала б скасування будівництва газопроводу "Північний потік-2". Ми повинні притягнути Росію до відповідальності".
Нагадаємо:
- 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком". Сліди нервового агента в організмі опозиціонера виявили в спеціальній лабораторії Бундесверу.
- 7 вересня політика вивели з коми.
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не має сумнівів, що Олексія Навального отруїли, бо намагались змусити замовкнути, і в зв'язку з цим очікує відповідей на "серйозні запитання" від уряду Росії.
- Раніше Євросоюз закликав до спільної міжнародної відповіді на отруєння Навального і допустив введення санкцій.
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