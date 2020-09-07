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Колесникову не можуть знайти 12 годин: родичі подали заяву в міліцію

Понеділок, 7 вересня 2020, 23:58

Родичі члена Координаційної ради Марії Колесникової подали заяву про її зникнення в міліцію.

Джерело: tut.by з посиланням на штаб

Дослівно: "Родичі Марії Колесникової подали заяву в міліцію за фактом зникнення. У міліції сказали, що заяву прийнято, Марію шукають".

Передісторія: У Білорусі вранці 7 вересня невідомі викрали члена Координаційної ради Марію Колесникову — її посадили в мікроавтобус з написом "Зв'язок" і відвезли в невідомому напрямку.

В МВС Білорусі заявили, що "не володіють інформацією" про їхнє ймовірне затримання.

Теми: БілорусьЛукашенко


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