Євросоюз засудив політичні арешти у Білорусі
Європейський Союз засуджує політичні арешти та затримання у Білорусі, які відбуваються з початку виборчої кампанії.
Джерело: заява високого представника ЄС Жозепа Борреля
Пряма мова: "Ми рішуче засуджуємо проведення свавільних та незрозумілих арештів та затримань на політичній основі в Білорусі, що відбулися від початку кампанії перед президентськими виборами. Щойно ціллю стали Марія Колеснікова, Андрій Ягоров, Ірина Сухій, Антон Раднянков та Іван Крауцов, в той час, як ще 633 особи були затримані після мирного Маршу Єдності, що відбувся у неділю".
Деталі: В ЄС нагадали, що білоруська влада таким чином порушує не лише внутрішнє законодавство, а й міжнародні зобов’язання.
Боррель додав, що в Євросоюзі очікують негайного звільнення всіх затриманих та припинення політичних репресій.
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Нагадаємо:
- Вранці 7 вересня білоруські ЗМІ повідомили про те, що Марію Колесникову викрали в центрі Мінська, посадивши у мікроавтобус з написом "Зв’язок", який поїхав у невідомому напрямку. Також перестали виходити на зв’язок ще двоє членів Координаційної ради, Антон Родненков та Іван Кравцов.
- В МВС Білорусі заявили, що "не володіють інформацією" про їхнє ймовірне затримання.
- Згадані у заяві Борреля Андрія Ягоров та Ірина Сухій також були затримані.
- У неділю, 6 вересня, в Білорусі затримали 633 осіб, які брали участь в мирних акціях по всій країні.