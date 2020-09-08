Євросоюз засудив політичні арешти у Білорусі

Європейський Союз засуджує політичні арешти та затримання у Білорусі, які відбуваються з початку виборчої кампанії.

Джерело: заява високого представника ЄС Жозепа Борреля

Пряма мова: "Ми рішуче засуджуємо проведення свавільних та незрозумілих арештів та затримань на політичній основі в Білорусі, що відбулися від початку кампанії перед президентськими виборами. Щойно ціллю стали Марія Колеснікова, Андрій Ягоров, Ірина Сухій, Антон Раднянков та Іван Крауцов, в той час, як ще 633 особи були затримані після мирного Маршу Єдності, що відбувся у неділю".

Деталі: В ЄС нагадали, що білоруська влада таким чином порушує не лише внутрішнє законодавство, а й міжнародні зобов’язання.

Боррель додав, що в Євросоюзі очікують негайного звільнення всіх затриманих та припинення політичних репресій.

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