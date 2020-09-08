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Євросоюз засудив політичні арешти у Білорусі

Вівторок, 8 вересня 2020, 05:47

Європейський Союз засуджує політичні арешти та затримання у Білорусі, які відбуваються з початку виборчої кампанії.

Джерело: заява високого представника ЄС Жозепа Борреля

Пряма мова: "Ми рішуче засуджуємо проведення свавільних та незрозумілих арештів та затримань на політичній основі в Білорусі, що відбулися від початку кампанії перед президентськими виборами. Щойно ціллю стали Марія Колеснікова, Андрій Ягоров, Ірина Сухій, Антон Раднянков та Іван Крауцов, в той час, як ще 633 особи були затримані після мирного Маршу Єдності, що відбувся у неділю".

Деталі: В ЄС нагадали, що білоруська влада таким чином порушує не лише внутрішнє законодавство, а й міжнародні зобов’язання. 

Боррель додав, що в Євросоюзі очікують негайного звільнення всіх затриманих та припинення політичних репресій.  

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Нагадаємо:

  • Вранці 7 вересня білоруські ЗМІ повідомили про те, що Марію Колесникову викрали в центрі Мінська, посадивши у мікроавтобус з написом "Зв’язок", який поїхав  у невідомому напрямку. Також перестали виходити на зв’язок ще двоє членів Координаційної ради, Антон Родненков та Іван Кравцов.
  • В МВС Білорусі заявили, що "не володіють інформацією" про їхнє ймовірне затримання.
  • Згадані у заяві Борреля Андрія Ягоров та Ірина Сухій також були затримані.
  • У неділю, 6 вересня, в Білорусі затримали 633 осіб, які брали участь в мирних акціях по всій країні.

Українська правда
Теми: БілорусьЄСмітинги


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