Найманці один раз порушили "тишу", без втрат – ООС

7 вересня російські найманці один раз порушили режим припинення вогню, використовуючи стрілецьку зброю та ручний протитанковий гранатомет біля Кам’янки.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Вогневі провокації противника не несли загрози нашим захисникам. Українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат, внаслідок пострілів, серед особового складу Об’єднаних сил немає".

Деталі: Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

По всій лінії розмежування спостерігалася тиша.