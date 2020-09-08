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Найманці один раз порушили "тишу", без втрат – ООС

Вівторок, 8 вересня 2020, 07:41

7 вересня російські найманці один раз порушили режим припинення вогню, використовуючи стрілецьку зброю та ручний протитанковий гранатомет біля Кам’янки. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Вогневі провокації противника не несли загрози нашим захисникам. Українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат, внаслідок пострілів, серед особового складу Об’єднаних сил немає".

Деталі: Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

По всій лінії розмежування спостерігалася тиша.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіООС


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