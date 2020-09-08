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Колесникова кордон України не перетинала – прикордонники

Вівторок, 8 вересня 2020, 09:51
Колесникова кордон України не перетинала – прикордонники
Фото ria.ru

Член Координаційної ради Білорусі Марія Колесникова в пункти пропуску України не прибувала, але двоє її колег наразі перетинають український кордон.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Громадянка Республіки Білорусь Марія Колесникова в пункти пропуску України для проходження прикордонного контролю не прибувала".

Деталі: Водночас він уточнив, що громадяни Білорусі Антон Родненков та Іван Кравцов прибули в один з українських пунктів пропуску в межах Київської області на в’їзд в Україну і наразі проходять необхідні заходи прикордонного контролю відповідно до законодавства.

Пізніше Демченко повідомив, що Родненков та Кравцов прослідували на територію України.

Що було раніше: У Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова виїхали в Україну. Водночас ЗМІ повідомляли про затримання Колесникової на кордоні.

Валентина Романенко, Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: БілоруськордонУкраїнаопозиція
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