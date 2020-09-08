Двоє соратників Тихановської виїхали в Україну, а Колесникову затримали – ЗМІ
У Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова виїхали в Україну, але є інформація про затримання Колесникової на кордоні.
Джерело: TUT.by, білоруська служба "Радіо Свобода", "Интерфакс"
Пряма мова офіційного представника Держприкордонкомітету Білорусі Антона Бичковського: "8 вересня, на початку п'ятої ранку Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова пройшли прикордонний контроль у пункті пропуску "Олександрівка" й відбули у бік України".
Деталі: За словами Бичковського, всі троє їхали в одній машині. Він не зміг пояснити, чи було це зроблено під тиском.
Однак телеканал "Білорусь 1" у Telegram повідомив, що Антон Родненков та Іван Кравцов "цієї ночі втекли за кордон" і перебувають на території України, а "Марія Колесникова намагалася незаконно покинути територію Республіки Білорусь, але була затримана на кордоні".
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі "Українській правді" повідомив, що в Україну прибули Родненков та Кравцов, а Колесникова "в пункти пропуску України для проходження прикордонного контролю не прибувала".
Джерело "Интерфакс" заявило, що "ні Антон Родненков, ні Іван Кравцов, ні Марія Колесникова не планували виїзд за кордон" і "були категорично проти".
Співрозмовник агентства припустив, що на кордон їх доставили після затримання з СІЗО, і "так само, як Ольгу Ковалькову, змусили покинути країну".
Передісторія:
- Вранці 7 вересня невідомі вивезли у невідомому напрямку члена Координаційної ради Білорусі Марію Колесникову, посадивши у мікроавтобус із написом "Зв'язок". Увечері родичі Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення.
- У МВС Білорусі заявляли, що "не мають інформації" про затримання Колесникової.