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Двоє соратників Тихановської виїхали в Україну, а Колесникову затримали – ЗМІ

Вівторок, 8 вересня 2020, 08:22
Двоє соратників Тихановської виїхали в Україну, а Колесникову затримали – ЗМІ

У Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова виїхали в Україну, але є інформація про затримання Колесникової на кордоні.

Джерело: TUT.by, білоруська служба "Радіо Свобода", "Интерфакс"

Пряма мова офіційного представника Держприкордонкомітету Білорусі Антона Бичковського: "8 вересня, на початку п'ятої ранку Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова пройшли прикордонний контроль у пункті пропуску "Олександрівка" й відбули у бік України".

Деталі: За словами Бичковського, всі троє їхали в одній машині. Він не зміг пояснити, чи було це зроблено під тиском.

Однак телеканал "Білорусь 1" у Telegram повідомив, що Антон Родненков та Іван Кравцов "цієї ночі втекли за кордон" і перебувають на території України, а "Марія Колесникова намагалася незаконно покинути територію Республіки Білорусь, але була затримана на кордоні".

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі "Українській правді" повідомив, що в Україну прибули Родненков та Кравцов, а Колесникова "в пункти пропуску України для проходження прикордонного контролю не прибувала".

Джерело "Интерфакс" заявило, що "ні Антон Родненков, ні Іван Кравцов, ні Марія Колесникова не планували виїзд за кордон" і "були категорично проти".

Співрозмовник агентства припустив, що на кордон їх доставили після затримання з СІЗО, і "так само, як Ольгу Ковалькову, змусили покинути країну".

Передісторія:

  • Вранці 7 вересня невідомі вивезли у невідомому напрямку члена Координаційної ради Білорусі Марію Колесникову, посадивши у мікроавтобус із написом "Зв'язок". Увечері родичі Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення.
  • У МВС Білорусі заявляли, що "не мають інформації" про затримання Колесникової.

УП, оновлено

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Теми: Білоруськордонопозиція
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