Двоє бійців травмувалися через підрив міни на Донеччині
Вівторок, 8 вересня 2020, 13:28
Двоє українських бійців отримали травми, підірвавшись на протипіхотній міні ПМН-2 у Донецькій області.
Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook
Дослівно: "8 вересня на Донеччині внаслідок підриву на ПМН-2 двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали бойове травмування.
Обом воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів. Стан їхнього здоров’я задовільний.
На місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗС України".
Довідка: ПМН-2 – протипіхотна фугасна міна натискної дії.