Агентство ЄС: кожна восьма смерть у Європі стається через екологічні фактори
Фактори навколишнього середовища, такі як забруднення повітря і аномальна спека, посилена зміною клімату, є причиною близько 13% всіх смертей в Європі.
Про це у вівторок заявило Європейське агентство з питань довкілля (EEA), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
У звіті EEA йдеться, що в цілому 630 тисяч смертей у 27 країнах ЄС і Великій Британії були пов'язані з факторами довкілля у 2012 році - останньому році, за який є відповідні дані.
"Цих смертей можна уникнути, і їх можна значно скоротити за рахунок зусиль щодо поліпшення якості навколишнього середовища", - йдеться в повідомленні агентства.
Забруднення повітря є найбільшим ризиком, щорічно воно призводить до понад 400 тисяч передчасних смертей. Тривале перебування під впливом небезпечних речовин у забрудненому повітрі може викликати діабет, захворювання легень і рак.
Попередні дані також свідчать про те, що забруднення повітря може бути пов'язано з більш високими показниками смертності серед пацієнтів з COVID-19.
Рівень забруднення повітря в Європі різко знизився на тлі обмежень, введених під час пандемії коронавірусу. Але очікується, що це падіння буде тимчасовим, і більшість країн ЄС не зможуть досягти своїх цілей зі скорочення викидів в атмосферу в наступному десятилітті.