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Агентство ЄС: кожна восьма смерть у Європі стається через екологічні фактори

Вівторок, 8 вересня 2020, 15:25

Фактори навколишнього середовища, такі як забруднення повітря і аномальна спека, посилена зміною клімату, є причиною близько 13% всіх смертей в Європі.

Про це у вівторок заявило Європейське агентство з питань довкілля (EEA), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У звіті EEA йдеться, що в цілому 630 тисяч смертей у 27 країнах ЄС і Великій Британії були пов'язані з факторами довкілля у 2012 році - останньому році, за який є відповідні дані.

"Цих смертей можна уникнути, і їх можна значно скоротити за рахунок зусиль щодо поліпшення якості навколишнього середовища", - йдеться в повідомленні агентства.

Забруднення повітря є найбільшим ризиком, щорічно воно призводить до понад 400 тисяч передчасних смертей. Тривале перебування під впливом небезпечних речовин у забрудненому повітрі може викликати діабет, захворювання легень і рак. 

Попередні дані також  свідчать про те, що забруднення повітря може бути пов'язано з більш високими показниками смертності серед пацієнтів з COVID-19.

Рівень забруднення повітря в Європі різко знизився на тлі обмежень, введених під час пандемії коронавірусу. Але очікується, що це падіння буде тимчасовим, і більшість країн ЄС не зможуть досягти своїх цілей зі скорочення викидів в атмосферу в наступному десятилітті. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСЄвропаекологія
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