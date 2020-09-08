Для хворих на COVID-19 хасидів в Умані розгорнуть госпіталь

Для паломників, хворих на коронавірус у легкій формі, в Умані розгорнуть інфекційний госпіталь.

Джерело: Головне управління Держпродспоживслужби в Черкаській області

Деталі: Ситуацію обговорили на зустрічі фахівці Держпродспоживслужби Черкащини, президент Міжнародного благодійного фонду ім. Рабі Нахмана Натан Бен-Нун, виконавчий директор Сагі Браверман та юристка фонду Ірина Рибніцька.

Вони обговорили питання дотримання паломниками протиепідемічних заходів на могильному комплексі цадика Нахмана, у синагогах та спеціалізованих закладах охорони здоров’я.

Йшлося і про інші питання взаємодії з метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя під час святкування Рош-га-Шана.

Станом на 8 вересня в Умані на COVID-19 занедужало 6 хасидів. У всіх легка форма перебігу хвороби. Їх розмістять у одному зі спеціально відведених місцевих готелів.

Для контактних осіб відкриють ізолятор.

Що передувало: В МВС очікують, що цього року Умань для святкування єврейського нового року Рош га-Шана відвідають 3 тисячі паломників.

Очільник відомства Арсен Аваков заявив, що всі паломники, які прибули в Україну до введеної урядом тимчасової заборони на в’їзд іноземців пройдуть тести на COVID-19.