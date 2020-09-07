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Аваков: Всі паломники, які прибули до заборони на в'їзд, пройдуть тести на COVID-19

Понеділок, 7 вересня 2020, 13:05

В МВС очікують, що цього року Умань для святкування єврейського нового року Рош га-Шана  відвідають 3 тисячі паломників.

Джерело: міністр внутрішніх спав Арсен Аваков, якого цитує пресслужба відомства

Пряма мова: "За різними підрахунками щорічно в Умань для святкування єврейського нового року приїздило 30-40 тисяч осіб, цього року у зв’язку з всесвітньою пандемією місто відвідають близько 3 тисячі осіб. Всі паломники, які прибули в Україну до введеної урядом тимчасової заборони на в’їзд іноземців пройдуть тести на COVID-19".

Деталі: За словами міністра, під час Рош га-Шана  в Умані будуть введені технічні обмеження. Аваков запевнив, що підрозділи МВС забезпечуватимуть правопорядок та безпеку на вулицях Умані.

Що передувало: Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 3 вересня ухвалила рішення про ряд обмежень на період святкування Рош га-Шана в Умані зокрема про встановлення блок-постів. 

Нагадаємо: Рош га-Шана - єврейський Новий рік святкується два дні. У 2020 році - з вечора 18 вересня по вечір 20-го.

Передісторія:

  • 25 серпня на нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського ухвалили рішення про обмеження паломництва хасидів до Умані для святкування Рош га-Шана.
  • В ніч на 28 серпня набула чинності заборона в’їзду на територію України іноземних громадян. Водночас уряд прописав низку винятків. 
  • Місцеві жителі Умані у ніч на 28 серпня викликали поліцію і не пропускали хасидів у район паломництва, де розташоване поховання цадика Нахмана.
  • 4 вересня стало відомо, що коронавірусну хворобу COVID-19 діагностували у шістьох паломників-хасидів, які приїхали в Умань до введення заборони на в'їзд в Україну іноземців

Читайте такожMister, give us dollar. Як Умань переживає єврейський Новий рік

Українська правда


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