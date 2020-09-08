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Дефіцит води в Криму: за порятунок Сімферополя взялися військові

Вівторок, 8 вересня 2020, 18:45
Дефіцит води в Криму: за порятунок Сімферополя взялися військові

Підрозділ російських трубопровідних військ перекрив земляною греблею річку Біюк-Карасу нижче Білогірського водосховища в окупованому Криму. Із ставка, що утворився, військові почали качати воду на потреби Сімферополя.

Джерело: Крим.Реалії

Деталі: На місці проведення робіт окупанти розбили наметове містечко, задіяно багато техніки.

 

Спеціальні автомобілі, оснащені насосами, качають воду в змонтовані трубопроводи.

 

Річка Біюк-Карасу нижче земляної дамби, насипаної військовими-окупантами, залишилася без води.

 

Пряма мова місцевого активіста: "Відомо, що вода з Білогірського водосховища через Біюк-Карасу забезпечувала водопостачання не тільки Феодосії та Судака, а й сіл, що лежать в руслі річки, а також такі великі об'єкти, як арт-форум "Таврида" і Білогірську мегатеплицю. Тепер всі ресурси Білогірського і Тайганського водосховищ спрямовані на забезпечення водою Сімферополя. Вся ця ситуація загрожує великими бідами, а влада нам знову говорить, що треба потерпіти".

Нагадаємо: З 7 вересня в окупованому Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ почався третій, найжорсткіший, етап обмежень подачі води.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримводаармія
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