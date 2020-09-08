У Білорусі жорсткими затриманнями завершився черговий марш

8 вересня під час "Маршу на підтримку репресованих" у Мінську затримали близько півсотні людей.

Джерело: "Радыё Свабода"

Деталі: Хода відбувалася увечері. Спочатку в ній брали участь переважно жінки. Згодом почали сходитися більше людей.

Пізніше до площі приїхали автозаки та поліцейські макроавтобуси. Почалися грубі затримання демонстрантів – чоловіків та жінок.

Видання повідомляє про щонайменше 45 затриманих. Мітингуючі після 20:00 розійшлися по домівках.

Нагадаємо: 6 вересня, в Білорусі затримали 633 особи, які брали участь в мирних акціях по всій країні.

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