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У Білорусі жорсткими затриманнями завершився черговий марш

Вівторок, 8 вересня 2020, 22:31
У Білорусі жорсткими затриманнями завершився черговий марш
фото: радыё свабода

8 вересня під час "Маршу на підтримку репресованих" у Мінську затримали близько півсотні людей.

Джерело: "Радыё Свабода"

Деталі: Хода відбувалася увечері. Спочатку в ній брали участь переважно жінки. Згодом почали сходитися більше людей.

 

Пізніше до площі приїхали автозаки та поліцейські макроавтобуси. Почалися грубі затримання демонстрантів – чоловіків та жінок.

Видання повідомляє про щонайменше 45 затриманих. Мітингуючі після 20:00 розійшлися по домівках.

Нагадаємо: 6 вересня, в Білорусі затримали 633 особи, які брали участь в мирних акціях по всій країні.

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Передісторія:

  • 9 серпня після виборів президента Білорусі у країні розпочалися протести. Незгодні із "перемогою" Олександра Лукашенка вийшли на протести та почали страйкувати. 
  • Щоб розганяти мітинги ОМОН застосував силу, повідомлялось також про жорстокі побиття та зниклих безвісти людей. Міліція використовувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ. 
  • Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, згідно з якими Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%. 
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьЛукашенко
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