У Білорусі жорсткими затриманнями завершився черговий марш
8 вересня під час "Маршу на підтримку репресованих" у Мінську затримали близько півсотні людей.
Джерело: "Радыё Свабода"
Деталі: Хода відбувалася увечері. Спочатку в ній брали участь переважно жінки. Згодом почали сходитися більше людей.
Пізніше до площі приїхали автозаки та поліцейські макроавтобуси. Почалися грубі затримання демонстрантів – чоловіків та жінок.
Видання повідомляє про щонайменше 45 затриманих. Мітингуючі після 20:00 розійшлися по домівках.
Нагадаємо: 6 вересня, в Білорусі затримали 633 особи, які брали участь в мирних акціях по всій країні.
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Передісторія:
- 9 серпня після виборів президента Білорусі у країні розпочалися протести. Незгодні із "перемогою" Олександра Лукашенка вийшли на протести та почали страйкувати.
- Щоб розганяти мітинги ОМОН застосував силу, повідомлялось також про жорстокі побиття та зниклих безвісти людей. Міліція використовувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ.
- Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, згідно з якими Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.