Країни G7 озвучили вимоги до Росії з приводу отруєння Навального

Країни G7 закликали Росію терміново прояснити, хто відповідальний за отруєння опозиційного політика Олексія Навального, і привести винних до відповідальності.

Джерело: заява глав МЗС країн G7

Дослівно: "Ми, міністри закордонних справ G7, закликаємо Росію терміново і в повній мірі прояснити, хто відповідальний за цей напад з отруєнням, і, маючи на увазі зобов'язання Росії в рамках Конвенції про заборону хімічної зброї, привести винних до відповідальності.

Німеччина поінформувала партнерів по G7 про той факт, що клінічні та токсикологічні висновки медичних експертів Німеччини та спеціалізованої лабораторії збройних сил Німеччини говорять про те, що пан Навальний є жертвою хімічної атаки із застосуванням хімічної нервово-паралітичної речовини з групи "Новічок", субстанції, розробленої Росією.

Напад на Навального - серйозний удар по демократії та політичній різноманітності в Росії. Він являє собою серйозну загрозу для тих чоловіків і жінок, які займаються захистом політичних і громадянських свобод, які Росія взяла на себе зобов'язання гарантувати. Ми закликаємо Росію виконати свої зобов'язання по Міжнародного пакту про громадянські і політичні права і гарантувати ці права, включаючи право на свободу вираження поглядів, своїм громадянам.

Ми продовжимо уважно стежити за тим, як Росія відреагує на міжнародні заклики дати пояснення жахливому отруєнню пана Навального".

Нагадаємо:

2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком". Сліди нервового агента в організмі опозиціонера виявили в спеціальній лабораторії Бундесверу.

7 вересня політика вивели з коми.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не має сумнівів, що Олексія Навального отруїли, бо намагались змусити замовкнути, і в зв'язку з цим очікує відповідей на "серйозні запитання" від уряду Росії.

Раніше Євросоюз закликав до спільної міжнародної відповіді на отруєння Навального і допустив введення санкцій.

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