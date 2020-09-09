Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Обласні прокуратури запрацюють з 11 вересня

Середа, 9 вересня 2020, 09:18
Фото dostup.pravda.com.ua

11 вересня в Україні розпочнуть роботу обласні прокуратури.

Джерело: наказ генпрокурора, опублікований в газеті ВР "Голос України"

Дослівно: "Наказом генерального прокурора від 8 вересня № 414 11 вересня визначено днем початку роботи обласних прокуратур".

 

Деталі: Згідно з документом, 11 вересня розпочнуть роботу прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Вінницька обласна прокуратура, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська обласні прокуратури.

А також Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська обласні прокуратури та Київська міська прокуратура.

Зазначається, що також з 11 вересня на правах обласних прокуратур діятимуть Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону, Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону та Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

Знати більше: Реформа прокуратури: що сховане за статтями президентського законопроекту?

Передісторія: 

  • 23 вересня 2019 року президент Володимир Зеленський підписав прийнятий Верховною Радою закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури", який дав старт реформі прокуратури. 
  • Згідно з прийнятим законом, Генпрокуратуру перейменували в "Офіс генерального прокурора". Діяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів мали призупинити до 1 січня 2021 року. А регіональні та місцеві прокуратури стануть обласними та окружними відповідно. 

Українська правда
Теми: прокуратурареформи


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 9 вересня: одкровення Богдана, заяви Лукашенка

В ОП кажуть, що в групі інспекторів на Донбасі буде "обмежена присутність бойовиків"

відео, оновленоБогдан: Чиновники Офісу президента таємно зустрічаються з Порошенком

У справі Шеремета обрали основних присяжних – адвокати

У Білорусі арештованій Колесниковій "шиють" держзраду

Учасники ТКГ спільно з ОБСЄ проведуть інспекцію в районі, де зірвали перемир'я

Усі новини...
прокуратура
Побиття Балуха: правоохоронці знайшли його речі та допитують свідків
Другого "мінера" мосту Метро випустили з психлікарні: осудний
Прокурор САП, який закрив справу "Роттердам+", не прийшов відстоювати свою позицію до суду
Останні новини
00:20
ВООЗ схвалює призупинення випробування вакцини від COVID-19, яка, ймовірно, викликає хворобу
23:59
Навального отруїли покращеним "Новічком", він повинен був померти в літаку – ЗМІ
23:27
Помер військовий, якому Зеленський казав "я ж не лох якийсь"
22:41
фотоХакери зламали сайт академії МВС Білорусі та залишили послання
22:24
У Чорткові на Тернопільщині закрили дитячі садочки
21:49
Богдан розповів, що йому спалили дві автівки в один день
21:32
Через COVID-19 у працівниці харчоблоку на карантин йде школа на Чернігівщині
21:17
Новини 9 вересня: одкровення Богдана, заяви Лукашенка
21:06
Богдан прокоментував "обіцянки Єрмака" РФ і спецоперацію щодо "вагнерівців"
21:02
Трамп визнав, що від початку свідомо применшував загрозу коронавірусу
Усі новини...