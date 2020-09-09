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Обласні прокуратури запрацюють з 11 вересня

Середа, 9 вересня 2020, 09:18
Обласні прокуратури запрацюють з 11 вересня
Фото dostup.pravda.com.ua

11 вересня в Україні розпочнуть роботу обласні прокуратури.

Джерело: наказ генпрокурора, опублікований в газеті ВР "Голос України"

Дослівно: "Наказом генерального прокурора від 8 вересня № 414 11 вересня визначено днем початку роботи обласних прокуратур".

 

Деталі: Згідно з документом, 11 вересня розпочнуть роботу прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Вінницька обласна прокуратура, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська обласні прокуратури.

А також Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська обласні прокуратури та Київська міська прокуратура.

Зазначається, що також з 11 вересня на правах обласних прокуратур діятимуть Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону, Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону та Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

Знати більше: Реформа прокуратури: що сховане за статтями президентського законопроекту?

Передісторія: 

  • 23 вересня 2019 року президент Володимир Зеленський підписав прийнятий Верховною Радою закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури", який дав старт реформі прокуратури. 
  • Згідно з прийнятим законом, Генпрокуратуру перейменували в "Офіс генерального прокурора". Діяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів мали призупинити до 1 січня 2021 року. А регіональні та місцеві прокуратури стануть обласними та окружними відповідно. 

Українська правда

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Теми: прокуратурареформи
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