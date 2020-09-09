Обласні прокуратури запрацюють з 11 вересня

11 вересня в Україні розпочнуть роботу обласні прокуратури.

Джерело: наказ генпрокурора, опублікований в газеті ВР "Голос України"

Дослівно: "Наказом генерального прокурора від 8 вересня № 414 11 вересня визначено днем початку роботи обласних прокуратур".

Деталі: Згідно з документом, 11 вересня розпочнуть роботу прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Вінницька обласна прокуратура, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська обласні прокуратури.

А також Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська обласні прокуратури та Київська міська прокуратура.

Зазначається, що також з 11 вересня на правах обласних прокуратур діятимуть Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону, Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону та Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

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