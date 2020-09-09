Це не боротьба проти Росії: Тихановська звернулася до росіян

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська записала відеозвернення до росіян, де запевнила, що боротьба у Білорусі не направлена проти Росії.

Джерело: "Пул Первой"

Пряма мова: "Російська пропаганда намагається максимально спотворити те, що відбувається в Білорусі. Я закликаю вас не піддаватися впливу цієї брехні і знати справню причину, чому білоруський народ вимагає, щоб Лукашенко пішов...

Ні на якому етапі це не була боротьба проти Росії, і впевнена, не стане такою...

Ми, Білоруси, дуже вдячні росіянам, які вже підтримують спротив народу незаконно утримує владу диктатору. Ми не забудемо ніякі з жестів або акцій солідарності. Дякую вам за це! Російські незалежні журналісти і блогери, окремо дякую вам за увагу до подій в нашій країні, за готовність розмовляти з простими білорусами - і транслювати їх думки. Це правда допомагає знижувати ефект російської та білоруської пропаганди, заважає налаштувати наші народу один проти одного.

Давайте не дозволимо пропаганді отруїти взаємини між дружніми народами, а необдуманим вчинкам політиків - вдарити по інтересам як Білорусі, так і Росії. Підтримайте білоруський народ".

Деталі: За словами Тихановської, Лукашенко підійшов до виборів 2020 року не готувався і не мав підтримки. Вона розповіла, що у Білорусі зафіксували тисячі порушень під час виборів.

Крім того, Лукашенко відмовився від міжнародних спостерігачів, що свідчить про фальсифікації.

Що було раніше: Нещодавно в Білорусь приїжджав прем'єр Росії. Виконувач обов'язків президента Білорусі Олександр Лукашенко 14 вересня планує зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

8 вересня Лукашенко дав велике інтерв'ю федеральним російським ЗМІ.

Після початку протестів у Білорусі Лукашенко попросив допомоги у Путіна, зокрема військової. Також він згадав про дружні відносини "братських народів".

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