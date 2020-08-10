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У Мінську знову постріли та вибухи: поранили журналістку

Понеділок, 10 серпня 2020, 21:20
фото: tut.by

Очевидці повідомляють, що на протестах у Мінську поліція знову відкрила вогонь по протестувальниках, а також чути вибухи світло-шумових гранат.

Джерело: Tut.by, "Радыё Свабода"

Деталі: У столиці біля супермаркету протестувальники перекрили дорогу. ЗМІ повідомляють, що по них відкрили вогонь і поранили журналістку "Нашої Ниви" Наталію Лубневську. Зараз її везуть в лікарню швидкої медичної допомоги, розповів її чоловік Олександр. Дівчину поранили в ногу. За словами Наталії, в неї потрапила гумова куля. Наразі люди ховаються від силовиків у торговому центрі.

 

Тим часом у місті помітили близько сотні людей у військовій формі з автоматами, в амуніції з великими рюкзаками. Вони перекривають дороги та мости.

Кореспонденти tut.by повідомляють, що вибухнула перша світлошумова граната – було чути три залпи. У Бресті демонстранти повідомляють про травми від світлошумових гранат. Осколок потрапив у кореспондента tut.by.

Що було раніше: Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні підсумки виборів президента - в Олександра Лукашенка 80,08% голосів, у Світлани Тихановської - 10,09%.

Знати більше: Вічні 80%. 8 фактів про найскладніші (пере)вибори Лукашенка в Білорусі

Нагадаємо: 

  • За даними Центральної виборчої комісії Білорусі, перемогу на виборах здобув Олександр Лукашенко, який керує державою вже 26 років.
  • Опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. Вона не визнає попередні підсумки і вважає, що здобула перемогу на виборах.
  • Прихильники Тихановської у відповідь на офіційні результати вийшли на мітинги у Мінську та інших містах Білорусі.
  • Наразі у Білорусі затримали близько 3 тисяч осіб, які вийшли на протести через незгоду з попередніми результатами президентських виборів.

Теми: Білорусьмітинги


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