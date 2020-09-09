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"Слуга народу" трохи втратила в рейтингу партій

Середа, 9 вересня 2020, 10:51

Партії "Слуга народу" лідирує в рейтингу політичних сил, її на виборах готові підтримати чверть українців, а на п’яту позицію вийшла "Радикальна партія", яка випереджає "Голос".

Джерело: результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 29 серпня – 3 вересня

Деталі: У парламентському рейтингу лідером є партія "Слуга народу", яку готову підтримати 25,7% серед готових голосувати і визначився з вибором.

За партію "Опозиційна платформа – За життя" готові проголосувати 16,7%, партію "Європейська солідарність" – 15,6%, партію "Батьківщину" – 9,4%.

6% опитаних підтримали б "Радикальну партію Олега Ляшка", 4,3% – партію "Голос", 4,0% – партію "Сила і честь", 3,5% – партію Шарія.

Рейтинг інших політичних сил – нижче 3%. Тих, хто не визначився, – близько 14%. 

 
 

Водночас, 59% респондентів планують брати участь у місцевих виборах 25 жовтня. 19% зазначили, що шанси на їхню участь – "50 на 50", 7% – можливо прийдуть на дільниці, 14% – навряд прийдуть.

Довідка: Соціологи "Рейтингу" опитали 10 000 респондентів старше 18 років у всіх регіонах України, крім окупованих, з 29 серпня до 3 вересня 2020 року методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,0%. 

Нагадаємо:  Наприкінці червня голоси респондентів групи "Рейтинг" розподілялися так: "Слуга народу" –  29,3%, ОПЗЖ – 15,3%, "Європейська солідарність" – 13,6%, "Батьківщина" – 10,7%, "Сила і честь" та партія Шарія – по 3,7%, Радикальна партія – 3,5%, "Голос" – 3%, "Свобода" – 2,5%, "Українська стратегія" – 2,2%. Близько 20% були такими, що не визначилися.

"Українська правда" у Threads

Теми: партіївиборисоціологіяопитуванняСлуга народу
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