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У ЗСУ антирекорд хворих на COVID-19

Середа, 9 вересня 2020, 11:18
Фото КМДА

За минулу добу у збройних силах України зафіксували рекордну кількість випадків захворювання на коронавірус – 68 осіб.

Джерело: командування медичних сил ЗСУ у Facebook

Дослівно: "За минулу добу зареєстровано 68 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19".

Деталі: З них на лікуванні в медзакладах перебуває 9 осіб. Інші 59 хворих лікуються вдома під наглядом медиків. Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

Загалом станом на 10:00 9 вересня у ЗСУ на COVID-19 хворіє 650 осіб. Всього за час пандемії одужало 1389 осіб, летальних випадків – 6.

Наразі на ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 534 особи.  

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Українська правда
Теми: коронавірусармія


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