У ЗСУ антирекорд хворих на COVID-19
За минулу добу у збройних силах України зафіксували рекордну кількість випадків захворювання на коронавірус – 68 осіб.
Джерело: командування медичних сил ЗСУ у Facebook
Дослівно: "За минулу добу зареєстровано 68 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19".
Деталі: З них на лікуванні в медзакладах перебуває 9 осіб. Інші 59 хворих лікуються вдома під наглядом медиків. Стан здоров’я пацієнтів задовільний.
Загалом станом на 10:00 9 вересня у ЗСУ на COVID-19 хворіє 650 осіб. Всього за час пандемії одужало 1389 осіб, летальних випадків – 6.
Наразі на ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 534 особи.
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