"Зберігаймо спокій": Мінінфраструктури запевняє, що роботи з підйому "Делфі" тривають

У Мінінфраструктури кажуть, що роботи з підняття і відбуксирування танкера "Делфі" тривають за графіком.

Джерело: міністр Владислав Криклій у Telegram

Пряма мова: "Зрада скасовується. Роботи з підняття і відбуксирування танкера Делфі продовжуються.

Наразі здійснюють генеральну відкатку забортної води. Після цього перевірка водотічності та її усунення (у разі наявності). Зазначені заходи виконуються для безпечного подальшого переміщення судна на визначену ділянку".

Деталі: Криклій пояснює, що при виконанні робіт безпека – пріоритет №1. Підрядник працює згідно з графіком, враховуючи корегування на погодні умови.

Він закликав зберігати спокій та чекати фінальних результатів, які не забаряться.

Що передувало: Місцеве видання "Думская" у середу повідомило, що "операцію з підйому танкера "Делфі" під Одесою, заплановану на 9 вересня, відклали через штормове попередження про посилення північного вітру".