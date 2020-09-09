Підйом "Делфі" знову відклали через погоду – ЗМІ
Операцію з підйому танкера "Делфі" під Одесою, заплановану на 9 вересня, відклали через штормове попередження про посилення північного вітру.
Джерело: "Думська"
Деталі: Відзначається, що під вечір 8 вересня на морі з'явилися "білі баранці" – хвилі, які є передвісниками майбутнього шторму. Прогнозується, що 9 вересня пориви вітру сягатимуть 14 метрів за секунду, що небезпечно для операції.
8 вересня танкер ще трохи полегшували – прибирали обладнання з палуби ("газорізами" видаляли труби, сходи та інші агрегати).
Відзначається, що "Трансшип" продовжить підйом, як тільки дозволить погода.
Планується, що спочатку з танків лівого борту відкачають воду, а з правого борту жорстко закріплять несамохідну баржу, яка буде відігравати роль понтона. Плавкран "Атлас-4" також буде виступати понтоном, його закріплять з лівого борту.
Після відкачування води танкер спливе, і всю конструкцію з трьох одиниць (баржа, "Атлас-4" і "Делфі") буксири потягнуть в порт Чорноморськ.
UPD: Пізніше у Мінінфраструктури запевнили, що роботи з підняття і відбуксирування танкера "Делфі" 9 вересня тривають за графіком.
Передісторія:
- 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі", власник якого не дозволяв екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм. Тоді повідомлялося, що на борту немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини. Але судно не мало відповідних реєстраційних документів.
- Того ж дня аналізи показали перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів у воді у 53 рази, а 23 листопада Держекоінспекція Кримсько-Чорноморського округу прозвітувала, що вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії перевищує гранично допустиму концентрацію в 157 разів.
- 8 квітня судновласник затонулого в Одесі танкера "Delfi" запевнив генпрокурора Ірину Венедіктову, що найближчим часом забере судно з берега за власний кошт.
- Одеська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 25 червня закрила місцевий пляж "Дельфін" через витік нафтопродуктів із затонулого поблизу танкера.
- Під час поїздки в Одесу президент Володимир Зеленський закликав судновласника забрати танкер до 20 липня, інакше за справу візьмуться правоохоронці. 18 липня почалася операція з підйому "Delfi".