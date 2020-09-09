Підйом "Делфі" знову відклали через погоду – ЗМІ

Операцію з підйому танкера "Делфі" під Одесою, заплановану на 9 вересня, відклали через штормове попередження про посилення північного вітру.

Джерело: "Думська"

Деталі: Відзначається, що під вечір 8 вересня на морі з'явилися "білі баранці" – хвилі, які є передвісниками майбутнього шторму. Прогнозується, що 9 вересня пориви вітру сягатимуть 14 метрів за секунду, що небезпечно для операції.

8 вересня танкер ще трохи полегшували – прибирали обладнання з палуби ("газорізами" видаляли труби, сходи та інші агрегати).

Фото dumskaya.net

Відзначається, що "Трансшип" продовжить підйом, як тільки дозволить погода.

Планується, що спочатку з танків лівого борту відкачають воду, а з правого борту жорстко закріплять несамохідну баржу, яка буде відігравати роль понтона. Плавкран "Атлас-4" також буде виступати понтоном, його закріплять з лівого борту.

Після відкачування води танкер спливе, і всю конструкцію з трьох одиниць (баржа, "Атлас-4" і "Делфі") буксири потягнуть в порт Чорноморськ.

UPD: Пізніше у Мінінфраструктури запевнили, що роботи з підняття і відбуксирування танкера "Делфі" 9 вересня тривають за графіком.

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