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Кабмін пропонує дозволити літати Україною з електронними паспортами

Середа, 9 вересня 2020, 14:44

Кабінет міністрів пропонує дозволити використовувати цифровий формат паспортів для подорожей літаком у межах України.

Джерело: рішення, яке уряд ухвалив на засіданні 9 вересня

Деталі: Члени Кабміну запропонують Верховній Раді внести зміни до Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації.

Пряма мова міністра інфраструктури Владислава Криклія "У нас було запроваджено експеримент із використання для внутрішніх повітряних перевезень в межах України цифрового паспорта та цифрового паспорта для виїзду за кордон. Кожен проєкт має реалізовуватися на рівні закону в разі успіху.

Тому проєктом акту пропонується доповнити пункти 61 та 62 закону України "Про внесення змін до Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації" новими абзацами, де передбачити можливість пред’явлення для повітряних перевезень у межах України e-паспорту або e-паспорту для виїзду за кордон. Прошу підтримати з доопрацюванням в одноденний термін".

Інші подробиці: Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сказав, що правильно говорити цифровий образ паспорта громадянина України, а поняття "e-паспорт" у законодавстві немає. Криклій сказав, що у постанові так і сказано.

Кабмін проект постанови підтримав із доопрацюванням в 1 день.

Якщо парламент підтримає її, в аеропортах на внутрішніх рейсах можна буде показувати паспорт у додатку державних послуг "Дія".

УП, уточнено
Теми: паспортдіджиталізаціяавіатранспорт


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