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У Білорусі арештованій Колесниковій "шиють" держзраду

Середа, 9 вересня 2020, 17:37
У Білорусі арештованій Колесниковій шиють держзраду
TUT.by

Арештована член Координаційної ради Білорусі Марія Колесникова перебуває в статусі підозрюваної у кримінальній справі з обвинуваченням в публічних закликах до захоплення державної влади, або насильницької зміни конституційного ладу.

Джерело: адвокат затриманої Людмила Козак у коментарі TUT.BY

Деталі: Захисник змогла зустрітися з Колесниковою в СІЗО № 1, де та зараз перебуває. За її словами, з Марією все в порядку, жодних процесуальних дій поки не відбувалося.

Нагадаємо: 8 вересня Марію Колесникову намагалися вивезти з країни. Вона порвала свій паспорт і відмовилася залишати Білорусь.

З семи членів президії Координаційної ради шість або затримані, або насильно вивезені за кордон. На свободі тільки нобелівський лауреат Світлана Алексієвич, для захисту якої об'єдналися посли країн Європейського союзу.

Теми: Білорусь
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