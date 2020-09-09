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Франківська міськрада оскаржила в суді ділення України на епідемічні зони

Середа, 9 вересня 2020, 17:57
Франківська міськрада оскаржила в суді ділення України на епідемічні зони
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків

Івано-Франківська міська рада подала до Окружного адміністративного суду Києва позов, в якому просить визнати нечинною постанову Кабінету міністрів у частині встановлення в Україні "зеленого", "жовтого", "помаранчевого" та "червоного" рівнів епідеміологічної небезпеки поширення COVID-19.

Джерело: сайт суду

Деталі: Зокрема, йдеться про пункти 1-36 постанови уряду №641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Також відповідною постановою визначено низку заборон у залежності від встановлення рівня епідемічної небезпеки.

Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження за цим адміністративним позовом.

Нагадаємо: 3 вересня державна комісія ТЕБ та НС вирішила, що з 7 вересня у "червоній зоні" – Івано-Франківськ та ще кілька міст і районів України.

Однак міський голова Руслан Марцінків вирішив, що 14 вересня в Івано-Франківську відкриються школи і дитячі садки, попри віднесення міста до "червоної" зони через показники захворюваності на COVID-19.

До того мер Івано-Франківська назвав віднесення міста до "червоної" зони політично вмотивованим рішенням та закликав громадян проявити свою позицію.

Українська правда
Теми: Івано-ФранківськкарантинсудкоронавірусКабінет міністрів
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